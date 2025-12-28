الأحد 28 ديسمبر 2025
"نيوزويك" ترصد المشهد الأمريكي بعد عام من حكم دونالد ترامب: حكاية يرويها أحمق.. ارتفاع معدلات البطالة.. عجز تجاري يقدر بـ112 مليار دولار.. وتلاعب صارخ بالعقول.. واستعانة بالسحر القديم

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد عام من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية، تصف مجلة "نيوزويك" المشهد الأمريكي بأنه صخب مستمر بلا إنجازات حقيقية؛ حيث انتهى العام بارتفاع معدلات البطالة والأسعار والعجز التجاري، وفشل وعود السلام، وبرامج ترحيل للمهاجرين مثيرة للجدل.

وبحسب مقال نشرته المجلة لموظف الكونجرس السابق والمقدم الشهير لحلقات الـ"بودكاست" مات روبيسون، فإن أفعال ترامب المليئة بالعروض الاستعراضية والخداع السياسي، تركت أنصاره في حيرة، وأسقطت الجمهوريين في الكونجرس في حالة من الفوضى، متسائلا: إلى متى سيستمر هذا المشهد؟

حكاية أمريكية يرويها أحمق

يصف الكاتب المشهد الأمريكي بعد عام من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بأنه أقرب بمقول البريطاني الشهير ويليام شكسبير على لسان ماكبث: "هو حكاية يرويها أحمق، مليئة بالصخب والغضب، ولا تعني شيئا".

ففي ملف تلو الآخر، قدم ترامب الكثير من الإيماءات الأدائية الصاخبة؛ لكن سجله الفعلي فيما يتعلق بالأشياء التي وعد بها يمتد من بيضة الإوزة إلى الفشل الذريع.

ويقول روبيسون: هل تشك في ذلك؟ دعنا نراجع الأمر؛ وهو أمر سهل لأن أولويات ترامب لم تكن غامضة تماما؛ فقد تضمن برنامج الحزب الجمهوري لعام 2024 صرخات بأحرف كبيرة مثل: أوقفوا التضخم، واجعلوا أمريكا في متناول أيديكم مرة أخرى.. واستعدوا لأكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.. وأنهوا تسليح الحكومة.

البطالة تبلغ أعلى معدل لها منذ أربع سنوات

يضيف روبيسون: فيما يخص الاقتصاد، فقد خاطب ترامب الأمريكيين وكأنه يقول: "سأستمر في توبيخكم حتى تتحسن الظروف"؛ واعتاد إلقاء اللوم على الشعب الأمريكي على الرغم من أن سياساته هي التي دفعت الولايات المتحدة لأن تنهي عام 2025 بارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات، وارتفاع الأسعار بنحو 3%، وارتفع العجز التجاري الأمريكي بمقدار 112 مليار دولار.

سجون سيئة السمعة في السلفادور

ويتابع: بالنسبة لبرنامج ترحيل المهاجرين الذي أعلنه ترامب؟ فإن حملات "وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية" التي باتت تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار الحرس الوطني في نقاط توتر، وظهور وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم داخل سجن سيء السمعة في السلفادور متباهية بسجن الإرهابيين، كلها دلائل على أن الأمور لا تسير على ما يرام.

وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في سجن سيء السمعة
وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في سجن سيئ السمعة

ويضرب الكاتب مثلا بقرار رئيسة تحرير شبكة "سي بي إس" الأمريكية باري فايس بمنع بث حلقة من برنامج "60 دقيقة" تتناول تبعات عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة دونالد ترامب، معتبرا أن “هذا المنع يظهر مدى الخوف الذي أصاب البيت الأبيض جراء تراجع شعبيته بسبب هذا العرض القاسي ضد المهاجرين؛ حيث تضمنت الحلقة -الممنوعة من العرض- شهادات فنزويليين رحلتهم السلطات الأمريكية في مارس 2025؛ لكنها لم ترحلهم إلى بلادهم، بل إلى سجن ضخم يخضع للحراسة المشددة في السلفادور”.

السلام على أشلاء 330 ألف قتيل بينهم 230 ألف طفل

ويمضي روبيسون قائلا: ماذا عن وعود السلام والأمن؟ إن ادعاءات ترامب بإنهاء سبع حروب هي مجرد خيالات كشفتها شبكة "سي بي إس نيوز" في سبتمبر 2025؛ ويبدو أن أحدا لم يخبر باري فايس بذلك!

ولكي نكون منصفين، حتى لو كانت الحرب في أوكرانيا التي وعد ترامب بإنهائها خلال 24 ساعة لا تزال مستعرة، فيجب أن ينسب إليه الفضل في وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حماس". ولكن حتى نكون أكثر إنصافا، علينا ألا نتجاهل تقديرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي كشفت مقتل 330 ألف شخص جراء الحروب حول العالم في 2025 وحده، بينهم 230 ألف طفلا، بحسب روبيسون.

ويضيف: فكرة أن الحصول على جائزة نوبل للسلام تأتي بعد إلحاق كثير من الألم لسكان يعيشون في أشد المناطق بؤسا على وجه الأرض هي فكرة مريضة، وبالنسبة لأولئك الذين يحتفلون بعيد الميلاد الجديد، فإن مصير هؤلاء الإخوة والأخوات يجب أن يكون مصدرا للحزن العميق.

ترامب وسياسة الإبهار بالسحر القديم

ووفق المقال، فإن كلمات أغنية "راذيل دازل" في مسرحية شيكاغو الموسيقية، والتي تنصح المحتالين بخداع الجمهور إذا وجدوا أنفسهم في ورطة، يبدو أنها المحرك للرئيس الأمريكي.

و"راذيل دازل" أغنية ساخرة تصف كيف يمكن للأشياء البراقة أن تعمي الأعين، وكيف يمكن خداع الجمهور بكلمات براقة وسط الضجيج.

تقول كلمات الأغنية: ابهرهم بسحرك القديم.. قدم لهم عرضا مليئا بالبريق.. وسيكون رد فعلهم حماسيا.. ماذا لو كانت مفاصلك صدئة؟ ماذا لو كنت في الواقع مثيرا للاشمئزاز؟ ابهرهم بسحرك القديم ولن يدركوا الحقيقة أبدا.. قدم لهم عرضا رائعا.. وستتعالى أصوات الصفوف واحدا تلو الآخر.. ألق عليهم خدعة وحيلة، ولن يعرفوا أبدا أنك مجرد شخص ساذج.. اخدعهم وحطمهم.. وسوف يجعلونك نجما.

الفوضى تجتاح الجمهوريين في الكونجرس

ويختتم الكاتب مقاله قائلا: في عام الأول من ولايته الانتخابية الثانية، بدا ترامب هزيلا، ولم يكن معه ما يمكنه الاتكاء عليه؛ ما يجعل 14% من ناخبيه يندمون بالفعل على تصويتهم لصالحه. ومع انزلاق الجمهوريين في الكونجرس إلى حالة من الفوضى مرة أخرى، وعدم وجود خطة لدى الرئيس للعمل مع أي شخص من أجل تحقيق أي شيء بناء في عام 2026، فإن السؤال الوحيد الآن هو كم من الوقت سيستغرق الأمر حتى يسقط من أعينهم؟

