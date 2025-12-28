الأحد 28 ديسمبر 2025
مجموعة حنظلة ترد على بيان الاحتلال الإسرائيلي بنشر 110 صفحات من هاتف كاتم أسرار نتنياهو

اختراق هاتف مدير
اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو، فيتو
حنظلة تخترق هاتف مدير مكتب نتنياهو، ردت مجموعة "حنظلة"، مجموعة الاختراق السيبرانية الإيرانية، على البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، بشأن نفيه اختراق الهاتف المحمول الخاص برئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان.

مجموعة حنظلة تخترف هاتف كاتم أسرار نتنياهو ومكتبه ينفي


حيث أنكر مكتب نتنياهو الاختراق، الذي وقع للهاتف المحمول لـ تساحي بريفرمان، مدير مكتب نتنياهو، أو من يوصف بـ "حارس البوابة وخازن الأسرار"، فردت مجموعة حنظلة بنشر 110 صفحات من جهات الاتصال الهاتفية لبريفرمان، ووضعتها للجميع عبر صفحتها للاطلاع عليها، للتأكيد على صحة الاختراق. 

مجموعة حنظلة تخترق هاتف مدير مكتب نتنياهو، فيتو
مجموعة حنظلة تخترق هاتف مدير مكتب نتنياهو، فيتو


وظهر في الصفحات التي نشرتها مجموعة "حنظلة" لاختراق هاتف خازن أسرار نتنياهو، الأسماء والأرقام والعلاقات والأسرار الخاصة بمدير مكتب نتنياهو، والتي أصبحت مكشوفة للعديد من متابعي "حنظلة"، وقالت المجموعة في بيانها للرد على مكتب نتنياهو "فلنضع حدًّا للإنكارات والتصريحات المفبركة. هذا ليس تهديدًا، بل عرضًا". 
 

يذكر أن مجموعة الهاكر الإيرانية "حنظلة" أعلنت، اليوم الأحد عن نجاحها في اختراق هاتف تساحي بريفرمان، رئيس مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهددت بنشر مواد حساسة عنه.
وقالت المجموعة، عبر حسابها: "كل سر كان بحوزة تساحي بريفرمان أصبح مكشوفًا"، كما نشرت صورًا قالت إنها من هاتفه، تتضمن لقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن.

حنظلة تواصل عملية الإخطبوط لكشف أسرار الاحتلال

 

صورة من مكالمات مدير مكتب نتنياهو، فيتو
صورة من مكالمات مدير مكتب نتنياهو، فيتو

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب نتنياهو أن مصادر أمنية كشفت أن "الأجهزة المختصة تراقب الوضع عن كثب، خشية تسريب معلومات قد تمس الأمن القومي، خصوصًا في ظل التحركات الدبلوماسية والسياسية الحساسة التي يقودها نتنياهو مؤخرًا"، والتي تأتي قبل لقاء نتنياهو وترامب في فلوريدا.


وكانت مجموعة الهاكرز "حنظلة"، قد أعلنت قبل ذلك، عن مسؤوليتها باختراق هاتف رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت ضمن عملية عُرفت باسم "عملية الأخطبوط".
 

يوم الحساب ينتظر قتلة الأطفال، رسالة تهديد من قراصنة «حنظلة» الإيرانية لقادة إسرائيل

نفذته مجموعة حنظلة الإيرانية، تفاصيل عملية الأخطبوط لاختراق هاتف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت

