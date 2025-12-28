إعلام عبري: أنباء عن اختراق قراصنة إيرانيين هاتف رئيس طاقم مكتب نتنياهو

18 حجم الخط

قالت هيئة البث العبرية، نقلا عن مصدر برئاسة الحكومة: نفحص أنباء عن اختراق قراصنة إيرانيين هاتف رئيس طاقم مكتب نتنياهو.

نتنياهو يغادر إلى الولايات المتحدة

في سياق آخر، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيغادر إلى الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، سينقل للإدارة الأمريكية أولويات إسرائيل تجاه إيران وحركة "حماس"، والتي تتضمن "رسائل حرب" على الأرجح.

"الضوء الأخضر" الأمريكي لضرب إيران

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أنه من المتوقع أن يقدم نتنياهو لترامب أدلة على نجاح طهران في إحياء برنامجها للصواريخ الباليستية، وسيطلب الحصول على "الضوء الأخضر" الأمريكي لشن هجوم مستقبلي على إيران.

وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية قد أفادت بأن من المتوقع أن يقدم نتنياهو لترامب خيارات لمزيد من العمل العسكري ضد إيران، وسط مخاوف إسرائيلية بشأن تسارع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني من جديد.

خيارات العمل العسكري ضد إيران

وقالت مصادر مطلعة: إن إسرائيل تعتقد أن إيران تعمل على استعادة القدرات الإنتاجية التي تضررت في هجمات سابقة، بل وتعمل أيضًا على استعادة أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، والتي تُعرَّف بأنها تهديد أكثر إلحاحًا من المجال النووي.

رفض إسرائيل لاستكمال اتفاق غزة

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إسرائيل القاطع لاستكمال اتفاق غزة والسماح بتشكيل حكومة "تكنوقراط" في القطاع، دون نزع سلاح حركة "حماس".

وأوضحت أن نتنياهو سيوضح للرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن توافق على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة قطاع غزة طالما لم تقم "حماس" بنزع سلاحها وحتى يتم دفن جثة الرهينة الأخير ران جويلي، في إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.