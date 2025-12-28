الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الصومال: نرفض نقل صراعات إسرائيل في الشرق الأوسط إلى أراضينا

الرئيس الصومالي،
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود
18 حجم الخط

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد: نرفض خطوة نتنياهو بشأن أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة بلادنا وعدوانا على وحدتها.

وأضاف الرئيس الصومالي: نؤكد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.. ونرفض نقل الفوضى والصراعات التي تتسبب بها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية.

بيان مشترك لـ 22 دولة ومنظمة يندد باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

في سياق متصل، أعلنت مجموعة دول عابرة للأقاليم رفضها القاطع لإعلان إسرائيل يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

جاء ذلك خلال بيان مشترك بحسب وزارة الخارجية صادر عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي. 

وأدان البيان بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية

وأكد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين

وأوضح إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رفض مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه

وشدد البيان على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارض الصومال الصومال الرئيس الصومالي نتنياهو الأراضي الصومالية إسرائيل

مواد متعلقة

خبير: اعتراف الاحتلال بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة خطوة خطيرة تهدد استقرار المنطقة

الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة الصومال

بيان مشترك لـ 22 دولة ومنظمة يندد باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند عدوان مكتمل الأركان

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads