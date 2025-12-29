سيناريو "جراب الحاوي" يخرج محمد سعد من سباق رمضان 2026

18 حجم الخط

بعد أن قرر الفنان محمد سعد المشاركة في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “جراب الحاوي”، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتقرر خروج العمل من السباق بسبب ضيق الوقت وعدم اكتمال السيناريو حتى الآن.

وكان من المقرر أن يتولى إخراج مسلسل "جراب الحاوي" إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب.

ويواصل الفنان محمد سعد وأبطال فيلمه الجديد “عيلة دياب على الباب” تصوير بعض مشاهد العمل بأحد ديكورات العمل بمنطقة بولاق الدكرور، ومن المقرر أن يستمر هذا التصوير لما يقرب من أسبوع.

تصوير فيلم محمد سعد الجديد “دياب على الباب”

ويشارك في بطولة فيلم محمد سعد الجديد “دياب على الباب”، غادة عادل وهيدي كرم، نور إيهاب، ودنيا سامي، وتامر هجري، والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن ومن إخراج وائل إحسان.

قصة فيلم محمد سعد الجديد

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يظهر الفنان محمد سعد في شخصية جديدة، ولكنها في إطار كوميدي أيضًا، وهو رجل أعمال يسكن في القاهرة، وتأتي عائلته من الأرياف لتسكن معه.

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، فكان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسيرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

