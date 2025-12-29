قبل جولة الحسم في أمم أفريقيا 2025.. مصر أول المتأهلين لدور الـ 16.. 13 منتخبا يبحثون عن تذكرة التأهل على رأسهم المغرب.. وهذا الثلاثي ودع الكان مبكرا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، حسم ثلاثة منتخبات تأهلهم بشكل رسمي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

كما تأكد خروج ثلاثة منتخبات خارج أمم أفريقيا بعد خسارتهم الجولتين الأولى والثانية في دور المجموعات بالبطولة.

ويعد منتخب مصر هو أول المتأهلين بشكل رسمي في أمم أفريقيا لدور ثمن النهائي بعد الفوز في أولى مواجهات دور المجموعات أمام زيمبابوي، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

كما رافق منتخب مصر كلا من منتخبي نيجيريا والجزائر إلي دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

فيما تأكد خروج ثلاث منتخبات من بطولة أمم أفريقيا هي بوتسوانا وغينيا الإستوائية والجابون.

وتذيل منتخب بوتسوانا ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، حيث خسر في المباراة الأولى أمام السنغال بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام بنين ويودع البطولة.

كما انتهت آمال منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي وودع بطولة الكان، بعدما تذيل الترتيب بدون نقاط عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام بوركينا فاسو والسودان.

كما انتهت آمال منتخب الجابون بعدما تذيل مجموعته بالخسارة في الجولتين الأولي والثانية أمام الكاميرون وموزمبيق.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

وتصدر ثلاثة منتخبات عربية قمة ثلاثة مجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية، وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة المقرر انطلاقها اليوم الإثنين.

وجاء ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كالتالي:

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025



1- منتخب المغرب 4 نقاط.

2- منتخب مالي نقطتين

3- منتخب زامبيا نقطتين.

4- منتخب جزر القمر نقطة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025



1- منتخب مصر 6 نقاط.

2- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.

3- منتخب أنجولا نقطة.

4- منتخب زيمبابوي نقطة.

ترتيب مجموعة تونس في بطولة أفريقيا 2025



1- منتخب نيجيريا 6 نقاط.

2- منتخب تونس 3 نقاط.

3- منتخب تنزانيا نقطة.

4- منتخب أوغندا نقطة.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب السنغال 4 نقاط.

2- منتخب الكونغو الديمقراطية 4 نقاط.

3- منتخب بنين 3 نقاط.

4- منتخب بوتسوانا دون نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب الجزائر 6 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3- منتخب السودان 3 نقاط.

4- منتخب غينيا الاستوائية دون نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا



1- منتخب كوت ديفوار 4 نقاط

2- منتخب الكاميرون 4 نقاط

3- منتخب موزمبيق 3 نقاط.

4- منتخب الجابون دون نقاط.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.



مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025



أنجولا ضد زيمبابوي (1-1).

مصر ضد جنوب أفريقيا (1-0).

زامبيا ضد جزر القمر (0-0).

المغرب ضد مالي (1-1).

بنين ضد بوتسوانا (1-0).

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية (1-1).

أوغندا ضد تنزانيا (1-1).

نيجيريا ضد تونس (3-2).

الجابون ضد موزمبيق (2-3).

غينيا الاستوائية ضد السودان (0-1).

الجزائر ضد بوركينا فاسو (1-0).

كوت ديفوار ضد الكاميرون (1-1)

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا



الإثنين 29 ديسمبر

المجموعة الثانية

أنجولا ضد مصر – 6 مساءً

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا – 6 مساءً

المجموعة الأولى

زامبيا ضد المغرب – 9 مساءً

جزر القمر ضد مالي – 9 مساءً



الثلاثاء 30 ديسمبر

المجموعة الثالثة

أوغندا ضد نيجيريا – 6 مساءً

تنزانيا ضد تونس – 6 مساءً

المجموعة الرابعة

بوتسوانا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 9 مساءً

بنين ضد السنغال – 9 مساءً

الأربعاء 31 ديسمبر

المجموعة الخامسة

غينيا الاستوائية ضد الجزائر – 6 مساءً

السودان ضد بوركينا فاسو – 6 مساءً

المجموعة السادسة

الجابون ضد كوت ديفوار – 9 مساءً

موزمبيق ضد الكاميرون – 9 مساءً

