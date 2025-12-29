الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

هدير عبد الرازق واوتاكا
هدير عبد الرازق واوتاكا
18 حجم الخط

تنظر بعد قليل  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ثالث جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت  بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال

وفي وقت سابق قضت  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بتخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر وتأييد تغريمه مليون جنيه.

ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر محمد اوتاكا مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

تخفيف الحكم على البلوجر أوتاكا في قضية نشر فيديوهات خادشة

بعد قليل، محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تغريم مأمور سجن هدير عبد الرازق 300 جنيه لعدم إحضارها للجلسة

الأكثر قراءة

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

بعد الارتفاعات الخيالية، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل جولة الحسم

وزير الشباب والرياضة ينعي صابر عيد

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

الرئيس يعلن الأسماء قريبا، ضوابط اختيار المعينين في مجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads