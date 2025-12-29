هل ترطيب الشعر ضروري فى الشتاء؟ استشاري يجيب

الإثنين 29 ديسمبر 2025
ترطيب الشعر من الأمور المهمة التى تحرص الفتيات على إجراؤها يوميا للحفاظ على نعومة الشعر وحيويته وحمايته من الشيشان.

وفى الشتاء تؤثر برودة الطقس على الشعر ولكن تجعل العديد من الفتيات أهمية ترطيب الشعر فى الشتاء ما يؤثر على جماله.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إنه مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يتعرض الشعر للكثير من العوامل التي تؤثر على صحته ومظهره، مثل الهواء البارد، وقلة الرطوبة، واستخدام المدافئ، وكثرة ارتداء الأغطية الصوفية، كل هذه العوامل تجعل ترطيب الشعر أمر ضروري وليس مجرد رفاهية خلال الشتاء.

أسباب جفاف الشعر فى الشتاء 

وأضافت لانا، أن من أسباب جفاف الشعر فى الشتاء:-

  • الهواء البارد والجاف يقلل من الرطوبة الطبيعية الموجودة في الشعر.
  • استخدام الماء الساخن عند غسل الشعر يزيل الزيوت الطبيعية الواقية.
  • التدفئة الداخلية (المدافئ) تسحب الرطوبة من الجو ومن الشعر.
  • القبعات والأوشحة تسبب احتكاك يؤدي إلى تقصف الشعر وتكسره.
  • قلة شرب الماء في الشتاء تؤثر سلبا على ترطيب الشعر من الداخل.
أهمية ترطيب الشعر فى الشتاء 
أهمية ترطيب الشعر فى الشتاء 

أهمية ترطيب الشعر في الشتاء

وتابعت، أن ترطيب الشعر في فصل الشتاء له فوائد عديدة، من أهمها:

  • منع الجفاف والتقصف.
  • الحفاظ على نعومة ولمعان الشعر.
  • تقليل الهيشان والتشابك.
  • تقوية الشعر وتقليل التساقط.
  • حماية فروة الرأس من الجفاف والقشرة.

علامات تؤكد أن شعرك يحتاج ترطيب

واوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك علامات تؤكد أن الشعر يحتاج إلى ترطيب، منها:-

  • خشونة الشعر عند لمسه.
  • تقصف الأطراف بشكل واضح.
  • فقدان اللمعان الطبيعي.
  • تشابك الشعر بسهولة.
  • حكة أو قشرة في فروة الرأس.

طرق ترطيب الشعر فى الشتاء 

وأضافت استشارى الجلدية، أن أفضل طرق ترطيب الشعر فى الشتاء هى استخدام الزيوت الطبيعية من خلال عمل حمام زيت، وايضا استخدام البلسم وحمام الكريم، مع تقليل غسل الشعر فيكفى مرتان أسبوعيا، ويجب تجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه يفقد الشعر زيوته الطبيعية، والاهتمام بشرب الماء على مدار اليوم والتغذية السليمة التى تحتوى على البروتينات والعناصر الغذائية المهمة.

7 وصفات طبيعية لتقليل قشرة الرأس وتقوية الشعر

6 وصفات طبيعية لعصائر تقوّي الشعر في الشتاء

