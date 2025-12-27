6 وصفات طبيعية لعصائر تقوّي الشعر في الشتاء

18 حجم الخط

وصفات طبيعية لعصائر تقوّي الشعر في الشتاء، يُعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها صحة الشعر للتدهور، حيث تؤثر البرودة، وقلة شرب الماء، والاعتماد على التدفئة، إلى جانب ارتداء الأغطية الثقيلة، على فروة الرأس وبصيلات الشعر بشكل مباشر.



وتظهر المشكلات في صورة جفاف، تقصّف، تساقط، فقدان اللمعان، وضعف عام في كثافة الشعر.



ومن هنا تأتي أهمية التغذية الداخلية كعامل أساسي في حماية الشعر خلال الشتاء، فالشعر لا يقوى بالزيوت والماسكات وحدها، بل يحتاج إلى دعم غذائي يومي.





أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن العناية بالشعر في الشتاء لا تقتصر على الزيوت والماسكات الخارجية، بل تبدأ من الداخل عبر تغذية الجسم بالعناصر التي يحتاجها.



أضافت الدكتورة مها، أن العصائر الطبيعية وسيلة فعالة وبسيطة لدعم صحة الشعر، وتقويته، وحمايته من الجفاف والتساقط. ومع الالتزام بوصفات العصائر المناسبة، يمكن الحفاظ على شعر صحي وقوي حتى في أقسى أيام الشتاء.



أفضل عصائر طبيعية تقوي الشعر في الشتاء

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من الوصفات الطبيعية لعصائر تقوّي الشعر في الشتاء، مع توضيح فوائد كل مكوّن ودوره في تعزيز صحة الشعر.



أولًا: عصير الجزر والبرتقال لتقوية البصيلات

المكونات:

2 جزرة متوسطة

2 برتقالة

نصف ليمونة

كوب ماء

الفوائد:

الجزر غني بفيتامين A الذي يساعد على إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، مما يقلل من الجفاف والتقصف. أما البرتقال فيحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الضروري لتكوين الكولاجين الذي يقوّي جذور الشعر ويحميه من التكسر.

تناول هذا العصير بانتظام يساعد على تحسين ملمس الشعر ومنحه مظهرًا صحيًا ولامعًا خلال الشتاء.



ثانيًا: عصير السبانخ والتفاح لمحاربة التساقط

المكونات:

كوب سبانخ طازجة

تفاحة خضراء

نصف خيار

كوب ماء

الفوائد:

السبانخ مصدر ممتاز للحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان للحد من تساقط الشعر الناتج عن ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس. التفاح يمد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحارب تأثير الطقس البارد على الخلايا، بينما يعمل الخيار على ترطيب الجسم والشعر من الداخل.

هذا العصير مناسب جدًا للنساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر الموسمي في الشتاء.

مشروبات تقوي الشعر



ثالثًا: عصير الأفوكادو والموز لتغذية الشعر الجاف

المكونات:

نصف حبة أفوكادو

موزة ناضجة

كوب حليب نباتي أو حليب عادي

ملعقة عسل نحل

الفوائد:

الأفوكادو غني بالدهون الصحية وفيتامين E، الذي يعزز ترطيب فروة الرأس ويقلل من الجفاف والحكة الشتوية. الموز يحتوي على البوتاسيوم الذي يقوي ساق الشعرة ويمنع تقصفها.

يُعد هذا العصير خيارًا مثاليًا للشعر الجاف والمتقصف، خاصة لمن يستخدمون المجففات الحرارية في الشتاء.



رابعًا: عصير البنجر (الشمندر) لتكثيف الشعر

المكونات:

حبة بنجر صغيرة

جزرة

تفاحة

كوب ماء

الفوائد:

البنجر من أفضل الخضراوات لتحسين تدفق الدم، مما يساعد على وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر. كما يحتوي على الحديد والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتعزيز كثافة الشعر وتقليل الضعف العام.

تناول هذا العصير مرتين أسبوعيًا يساهم في تحسين نمو الشعر بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء.



خامسًا: عصير اللوز والتمر لتغذية الشعر من الجذور

المكونات:

5 حبات لوز منقوع

2 تمر

كوب حليب

رشة قرفة (اختياري)

الفوائد:

اللوز غني بفيتامين E والزنك، وهما عنصران يساعدان على تقوية بصيلات الشعر ومنع التقصف. التمر يمد الجسم بالحديد والطاقة، ما ينعكس على صحة الشعر وقوته.

هذا العصير مثالي لفصل الشتاء لأنه يمنح الجسم الدفء والطاقة إلى جانب فوائده للشعر.



سادسًا: عصير الفراولة وبذور الكتان لتعزيز اللمعان

المكونات:

كوب فراولة

ملعقة صغيرة بذور كتان مطحونة

كوب ماء أو عصير برتقال

الفوائد:

الفراولة غنية بفيتامين C، بينما تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا 3 التي تحسّن مرونة الشعر وتمنحه لمعانًا طبيعيًا. هذا العصير يساعد على تقليل الهيشان الذي يزداد في الشتاء بسبب الجفاف.



نصائح هامة عند تناول العصائر لتقوية الشعر

يُفضل شرب العصائر طازجة دون إضافة سكر.

الانتظام أهم من الكمية، كوب واحد يوميًا كافٍ.

شرب كمية كافية من الماء بجانب العصائر.

دعم العصائر بنظام غذائي متوازن غني بالبروتين.

الصبر، فنتائج التغذية تظهر تدريجيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.