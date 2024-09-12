الخميس 12 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية للعناية بالشعر الدهني وتغذيته من الجذور

الشعر الدهني , فيتو
الشعر الدهني , فيتو

الشعر الدهني من أنواع الشعر التى تحتاج عناية لحمايته من القشرة خاصة فى الشتاء، ولكن تظن الفتيات أنه لا يحتاج إلى ترطيب وعناية مما يؤثر على جماله.

والعناية بالشعر الدهني تكمن فى تنظيفه باستمرار وترطيبه جيدا مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

 

وصفة طبيعية للعناية بالشعر الدهني 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للعناية بالشعر الدهني وتغذيته من الجذور.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (مذوب)

1 ملعقة كبيرة زيت اللافندر

1 ملعقة كبيرة زيت شجرة الشاي

الطريقة:-

  • امزج زيت جوز الهند المذوب مع زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي في وعاء صغير.
  • دلكى المزيج بلطف على فروة الرأس بحركات دائرية.
  • هذا يساعد في تحفيز الدورة الدموية وتنظيف المسام.
  • قومي بتوزيع الزيت على طول الشعر حتى الأطراف.
  • اتركى الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
  • اغسلى الشعر بالشامبو المناسب للشعر الدهني، وتجنبى استخدام كميات كبيرة من الشامبو حتى لا يزيد من إنتاج الزيوت.
العناية بالشعر الدهني 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل
التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد الروزماري، اصنعي منه مرطبا وشامبو لحل كل مشكلات شعرك

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ماسكات طبيعية لترطيب شعرك وإعادة حيويته

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