7 وصفات طبيعية لتقليل قشرة الرأس وتقوية الشعر

وصفات طبيعية لتقليل قشرة الرأس، من أكثر مشكلات فروة الرأس شيوعًا بين النساء والرجال على حد سواء هي ظهور قشرة الرأس، وهي لا تقتصر فقط على المظهر غير المحبّب، بل قد تصاحبها حكة مزعجة، واحمرار، وأحيانًا تساقط للشعر إذا لم تُعالج بشكل صحيح.



تظهر قشرة الرأس نتيجة عدة عوامل، مثل جفاف فروة الرأس، أو الإفراز الزائد للدهون، أو نمو الفطريات، أو استخدام منتجات غير مناسبة، إضافة إلى التوتر وسوء التغذية.

ورغم انتشار الشامبوهات الطبية، تفضّل كثير من النساء اللجوء إلى الوصفات الطبيعية الآمنة، خاصة لمن تعاني من فروة رأس حساسة أو ترغب في حلول طويلة المدى دون آثار جانبية.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الوصفات الطبيعية لتقليل قشرة الرأس تُعد خيارًا آمنًا وفعّالًا، خاصة عند اختيار الوصفة المناسبة لنوع فروة الرأس والالتزام بها بانتظام.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه مع العناية اليومية السليمة والتغذية الجيدة، يمكن السيطرة على القشرة والحصول على فروة رأس صحية وشعر أكثر حيوية ولمعانًا دون اللجوء للمواد الكيميائية القاسية.



فوائد اللجوء إلى الوصفات الطبيعية

أوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن الوصفات الطبيعية تتميّز بأنها:

خالية من المواد الكيميائية القاسية.

أقل تكلفة ومتوفرة في معظم البيوت.

تغذّي فروة الرأس وتعالج السبب وليس العرض فقط.

مناسبة للاستخدام المنتظم دون الإضرار بالشعر.



وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، أفضل وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس.



1. زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند من أشهر العلاجات الطبيعية لقشرة الرأس، لاحتوائه على خصائص مضادة للفطريات ومرطبة بعمق.

طريقة الاستخدام:

سخّني ملعقتين من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا.

دلّكي فروة الرأس به بلطف لمدة 5–10 دقائق.

اتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل.

اغسلي الشعر بشامبو لطيف.

الفائدة:

يرطّب الفروة، يقلل الجفاف، ويحد من تكاثر الفطريات المسببة للقشرة.



2. خل التفاح

يساعد خل التفاح على إعادة توازن درجة حموضة فروة الرأس، ما يحد من نمو الفطريات والبكتيريا.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقتين من خل التفاح مع كوب ماء.

ضعي الخليط على فروة الرأس بعد غسل الشعر.

اتركيه 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ملاحظة:

يُفضّل استخدامه مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط.



3. جل الألوفيرا (الصبار)

الصبار معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار الطازج.

وزّعيه على فروة الرأس مباشرة.

اتركيه 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر.

الفائدة:

يخفف الحكة، يرطّب الفروة، ويقلل الاحمرار المصاحب للقشرة.



4. زيت شجرة الشاي

من أقوى الزيوت الطبيعية في مقاومة القشرة، لخصائصه المضادة للفطريات.

طريقة الاستخدام:

أضيفي 5 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقتين من زيت ناقل (مثل زيت الزيتون).

دلّكي فروة الرأس بالخليط.

اتركيه 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر.

تحذير:

لا يُستخدم الزيت مركزًا مباشرة على الفروة لتجنب التهيّج.



5. عصير الليمون

يساعد الليمون على تنظيف فروة الرأس وتقليل الدهون الزائدة.

طريقة الاستخدام:

اعصري ليمونة طازجة.

دلّكي العصير على فروة الرأس قبل الاستحمام.

اتركيه 10 دقائق ثم اغسلي الشعر جيدًا.

الفائدة:

يقلل القشرة الناتجة عن الفروة الدهنية.



6. الزبادي الطبيعي

الزبادي غني بالبروبيوتيك الذي يساعد في تقليل الفطريات.

طريقة الاستخدام:

ضعي كوب زبادي طبيعي على فروة الرأس.

اتركيه 20–30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر ثم الشامبو.

الفائدة:

ينعّم الشعر ويقلل القشرة بشكل تدريجي.

7. الحلبة

تُستخدم الحلبة منذ القدم لعلاج مشكلات الشعر وفروة الرأس.

طريقة الاستخدام:

انقعي ملعقتين من بذور الحلبة طوال الليل.

اطحنيها صباحًا مع قليل من الماء حتى تصبح معجونًا.

ضعيه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر.

الفائدة:

تقلل القشرة وتقوّي بصيلات الشعر.

علاج قشرة الرأس



نصائح مهمة لنجاح الوصفات الطبيعية

الانتظام هو السر، فالعلاج الطبيعي يحتاج وقتًا.

تجنّبي غسل الشعر بالماء الساخن.

استخدمي شامبو خاليًا من الكبريتات.

قلّلي التوتر، لأنه عامل أساسي في ظهور القشرة.

اهتمي بالتغذية، خاصة فيتامين B والزنك.



متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت القشرة رغم استخدام الوصفات الطبيعية، أو صاحَبَها تساقط شديد أو التهابات واضحة، فقد تكون الحالة صدفية أو التهابًا جلديًا يحتاج إلى علاج طبي متخصص.

