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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر في الشتاء وتعزيز جماله

ترطيب الشعر، فيتو
ترطيب الشعر، فيتو

ترطيب الشعر في الشتاء من الأمور التي يجب أن تتم يوميا حفاظا على رطوبة الشعر ونعومته، خاصة أن الطقس البارد يؤثر فيه بشكل سلبي.

وترطيب الشعر فى الشتاء يلزم الكريمات اليومية وشرب الماء الوفير، بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى الشعر بعمق ما يحافظ على جماله.

 

وصفة طبيعية لترطيب الشعر فى الشتاء 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر فى الشتاء حفاظا على جماله.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:

  • امزجي زيت الزيتون والعسل في وعاء صغير حتى يتجانسا.
  • إذا كنتِ ترغبين في إضافة عصير الليمون، ضعيه مع المكونات السابقة.
  • سخني الخليط قليلًا في الميكروويف أو على النار لمدة 10 ثوانٍ لتدفئته (يجب ألا يكون ساخنًا جدًا).
  • قسمي شعرك إلى خصلات صغيرة، وابدئي بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بغطاء رأس بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.
  • تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر ومنحه الرطوبة اللازمة خلال فصل الشتاء، كما أنها طبيعية وآمنة للاستخدام المنتظم.
ترطيب الشعر فى الشتاء 
ترطيب الشعر فى الشتاء 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لجمال ولمعان شعرك فى الشتاء

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زيت الخروع يحل مشاكل شعرك في زمن قياسي

 

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