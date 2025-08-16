8 أسباب رئيسية للإصابة بالجفاف في الصيف

تعتبر مشكلة الجفاف من المشاكل الصحية التي تواجه الكثير من الناس، وعلى الرغم من أن الجميع يدرك أهمية شرب كميات كافية من الماء، إلا أن البعض قد يشكو من أعراض الجفاف بشكل متكرر، وهو ما قد يشير إلى وجود أسباب خفية تتجاوز مجرد قلة شرب الماء.

وتوجد ثمانية عوامل رئيسية قد تؤثر على مستويات السوائل في الجسم وتؤدي إلى الجفاف، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

أسباب خفية لجفاف الجسم

1. عدم شرب كمية كافية من الماء

قد يعتقد الكثيرون أن شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا هو الكمية الكافية، إلا أن هذه المعلومة قد تكون خاطئة. الكمية الموصى بها يوميًا تختلف حسب الجنس والنشاط البدني والعوامل الأخرى.

فتتراوح الكمية الموصى بها للرجال حوالي 3.1 لتر، وللنساء 2.1 لتر. ورغم أن قاعدة "الشرب عند الشعور بالعطش" هي الأكثر فعالية، إلا أن كبار السن والأطفال قد يفقدون هذه الإشارة، مما يستدعي الانتباه إلى شرب الكمية الموصى بها يوميًا حتى في غياب الشعور بـالعطش.

2. خلل في توازن الإلكتروليتات

الماء وحده لا يكفي، فجسم الإنسان يحتاج إلى الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم للحفاظ على توازن السوائل داخل الخلايا.

ويمكن الحصول على هذه المعادن الأساسية من خلال الغذاء، وفي حالات الطوارئ، يمكن اللجوء إلى المشروبات الرياضية أو محاليل الإماهة، ويؤكد الخبراء أن هذه العناصر ضرورية لدعم وظائف الدم والأعصاب والعضلات والدماغ.

3. الإفراط في شرب الماء دفعة واحدة

يسبب شرب كميات كبيرة من الماء في وقت قصير التخلص من الفائض عبر التبول، وهو ما يؤدي أيضًا إلى فقدان الإلكتروليتات الهامة.

وينصح الخبراء بشرب الماء بانتظام على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب مستمر للجسم، بدلًا من شرب كميات كبيرة مرة واحدة.

4. التعرق المفرط

عندما يتعرق الجسم بغزارة، فإنه لا يفقد السوائل فقط بل يفقد الإلكتروليتات أيضًا. ولتعويض هذا الفقد، لا يكفي شرب الماء وحده، بل يجب تعويض الإلكتروليتات المفقودة من خلال تناول الأطعمة الغنية بها أو المشروبات الرياضية، مثلما يفعل الرياضيون بتناول شرائح البرتقال الغنية بالبوتاسيوم.

5. المشروبات المدرة للبول

بعض المشروبات الشائعة قد تزيد من التبول وتسبب الجفاف، لأنها تحتوي على مواد مدرة للبول. من أمثلة هذه المشروبات: القهوة، المشروبات الغازية، الكحول، ومشروبات الطاقة. لذا، يجب الاعتدال في تناولها.

6. الإصابة بالأمراض

الأمراض المختلفة، مثل الإنفلونزا والتسمم الغذائي، تزيد من خطر الجفاف بسبب القيء والإسهال والتعرق. في هذه الحالات، يجب الحرص على شرب السوائل الصافية مثل الماء ومرق الدجاج والشاي، بالإضافة إلى المشروبات الغنية بالإلكتروليتات.

7. تناول بعض الأدوية

تسبب بعض الأدوية، مثل مدرات البول والملينات وبعض أدوية ضغط الدم، الجفاف كأحد آثارها الجانبية. لذا، يجب استشارة الطبيب لوضع خطة مناسبة للحفاظ على ترطيب الجسم إذا كانت الأدوية هي السبب.

8. وجود مشكلة صحية كامنة

قد يكون الجفاف علامة على وجود حالة صحية أكثر خطورة، ومن أبرز هذه الحالات: داء السكري، داء الأمعاء الالتهابي، متلازمة شوغرن، التليف الكيسي، تسمم الدم، ومرض أديسون. في حال ملاحظة أي تغير في مستوى العطش أو لون البول، يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب.

الجفاف يمكن أن يحدث لأسباب متعددة، ولكن قبل القلق بشأنها، ينصح الخبراء بالحرص على شرب كمية كافية من الماء، حيث يمكن أن تتحسن الأعراض بسرعة. وفي حالة ظهور أعراض الجفاف المتوسط أو الشديد، يجب طلب الرعاية الطبية الفورية للحصول على السوائل الوريدية، وقد يقرر الأطباء إجراء المزيد من الفحوصات لتحديد سبب الجفاف.

