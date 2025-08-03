أعراض حصوات الكلى وأسباب الإصابة بها

أعراض حصوات الكلى، حصوات الكلى من الأمراض التى تصيب الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها كثرة تناول الأملاح وقلة شرب الماء.

وأعراض حصوات الكلى، عديدة وللأسف مزعجة ومضاعفاتها خطيرة، لذا يحرص المريض على سرعة العلاج للتخلص من الأعراض والمضاعفات التى تؤثر على كفاءة الكلى.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن حصوات الكلى من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز البولي، وتسبب آلام شديدة قد تعيق الحياة اليومية للمصاب.

أعراض حصوات الكلى

وأضاف هنداوى: تتكون هذه الحصوات نتيجة ترسب المعادن والأملاح في الكلى، ما يؤدي إلى تكون كتل صلبة بأحجام مختلفة، وتختلف الأعراض باختلاف حجم الحصوة ومكانها في الجهاز البولي، ومن أبرزها:

ألم حاد في الخاصرة أو أسفل الظهر يمتد أحيانا إلى أسفل البطن أو الفخذ.

وجود دم في البول (هيماتوريا) بسبب احتكاك الحصوة بجدران الجهاز البولي.

ألم وحرقان أثناء التبول.

تغير لون البول ليصبح داكن أو عكر.

الغثيان والتقيؤ نتيجة شدة الألم.

تكرار الحاجة إلى التبول مع إخراج كميات صغيرة من البول.

ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة في حال حدوث عدوى مصاحبة.

أسباب حصوات الكلى

وتابع، هناك عدة عوامل تؤدي إلى تكون الحصوات، أبرزها:

قلة شرب الماء مما يزيد تركيز الأملاح في البول.

زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الأوكسالات مثل السبانخ والمكسرات.

النقرس وارتفاع حمض اليوريك في الدم.

السمنة وزيادة الوزن التي تؤثر على وظائف الكلى.

بعض الأمراض المزمنة مثل فرط نشاط الغدة الجار درقية.استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول والمكملات الغنية بالكالسيوم.

العوامل الوراثية التي تزيد القابلية لتكون الحصوات.

أعراض حصوات الكلى

مضاعفات حصوات الكلى

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى، أن إهمال علاج الحصوات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

انسداد مجرى البول مما يعيق خروج البول ويتسبب في تورم الكلى.

التهابات المسالك البولية المتكررة.

تلف دائم في أنسجة الكلى في حال استمرار الانسداد لفترة طويلة.

فشل كلوي مزمن في الحالات الشديدة أو المتقدمة.

علاج حصوات الكلى

وأضاف الدكتور أشرف، يعتمد العلاج على حجم الحصوة وموقعها وأعراض المريض، ويشمل:

مسكنات الألم لتخفيف الأعراض.

أدوية تساعد على إذابة الحصوات أو تسهيل خروجها مع البول.

شرب كميات كبيرة من الماء (2–3 لتر يوميا) للمساعدة في طرد الحصوات الصغيرة.

التفتيت بالموجات التصادمية، وهو إجراء غير جراحي يستخدم موجات لتكسير الحصوات الكبيرة إلى قطع صغيرة.

المناظير الجراحية لإزالة الحصوات الكبيرة أو العالقة في الحالب.

الجراحة المفتوحة، وهى نادرة وتستخدم فقط في الحالات المعقدة.

طرق الوقاية من حصوات الكلى

وتابع، وللحد من احتمالية تكون الحصوات ينصح بما يلي:

شرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على سيولة البول.

تقليل استهلاك الملح والبروتينات الحيوانية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه.

الحد من الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والشوكولاتة.

الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

مراجعة الطبيب دوريا خاصة في حال وجود تاريخ عائلي مع المرض.

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