مدافع منتخب الجزائر يؤيد إقامة بطولة أمم إفريقيا كل 4 أعوام: تقلل الملل

كأس الأمم الأفريقية، تحدث الدولي الجزائري عيسى ماندي عن رأيه في مقترح إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات بدلًا من نظامها الحالي، مؤكدًا دعمه للفكرة لما تحمله من إيجابيات على مستوى المتابعة والجودة.

عيسى ماندي

تصريحات مدافع الجزائر عيسى ماندي

وقال ماندي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بوركينا فاسو غدا: “هذا أمر جيد حتى لا يكون هناك تكرار وملل للمشاهد، وجميع البطولات القارية تعمل بهذا النظام”.

وأضاف: "حسب ما فهمت، سيتم تعويض ذلك ببطولة أخرى".

وعن أداء قائد المنتخب رياض محرز، ومقارنته بمشاركته في النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية، أوضح ماندي: “قلت لمحرز إنه لاعب كبير، وهو قائدنا ويتحمل مسؤوليتنا كاملة، وقد قام بذلك فعلًا في المباراة الأولى أمام السودان”.

كما وجّه مدافع منتخب الجزائر رسالة شكر لجماهير الخُضر، قائلًا: “أشكر الجماهير الجزائرية على حضورهم المستمر، في كل بطولة نجدهم خلفنا وهذا شيء يساعدنا على الاستمرار وتقديم كل ما لدينا”.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

وتقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، فوز منتخب الجزائر على السودان بثلاثية نظيف، وفاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الإستوائية بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- الجزائر - 3 نقاط

2- بوركينا فاسو - 3 نقاط

3- السودان - بدون نقاط

4- غينيا الإستوائية - بدون نقاط

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين أمس الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

