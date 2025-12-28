أخبار مصر اليوم: طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الأعداد الكثيفة في أعياد الكريسماس، تفاصيل أزمة التلاعب بنتائج طلاب وافدين بحقوق أسيوط، غلق لجان اقتراع النواب في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وأهم الاخبار كما يلى:

طوارئ في مطار القاهرة لاستقبال الأعداد الكثيفة في أعياد الكريسماس والعام الجديد

اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات التنظيمية لتقديم تجربة سفر متميزة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في حركة الركاب خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد 2026، وذلك لحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط إعادة فتح تحقيق موسع، فيما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة التلاعب بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق جامعة أسيوط خلال امتحانات العام الجامعي الماضي 2024/2025، وما أُثير حول نتائج التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن ضد أستاذ بالكلية يدعي (أ.ع.م).

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل.

الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتزداد السحب شرقًا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بينما يسود طقس مستقر وصافٍ نسبيًا الآن على باقي أنحاء البلاد.

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير من التصويت بالدوائر ال 19 الملغاه ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وبدء أعمال الفرز داخل اللجان التي انتهى بها التصويت.

طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات "المهندسين" المقبلة لهذا السبب

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قراره بعدم الترشح لـ انتخابات نقابة المهندسين المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من اختياره لرئاسة اتحاد المهندسين العرب.

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن هناك متعافين من الإدمان يديرون مصحات لعلاج الإدمان مخالفة وغير حاصلة علي ترخيص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

