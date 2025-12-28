الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ في مطار القاهرة لاستقبال الأعداد الكثيفة في أعياد الكريسماس والعام الجديد

مطار القاهرة
مطار القاهرة
18 حجم الخط

 اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات التنظيمية لتقديم تجربة سفر متميزة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في حركة الركاب خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد 2026، وذلك لحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

رفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب

وفي ضوء هذا الإقبال، كثّفت شركة ميناء القاهرة الجوي استعداداتها ورفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز فرق التشغيل والخدمات لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة خلال فترة الذروة التشغيلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات الطيران.

سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات

كما تم جهزت شركة ميناء القاهرة غرفة عمليات لمتابعة حركة الطيران الداخلي والدولي بشكل لحظي، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، حيث يواصل مطار القاهرة دوره كجسر جوي نشط خلال هذا الموسم الحيوي، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين.

وفي أجواء احتفالية، حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين صالات السفر والوصول بالأضواء الزاهية والديكورات المميزة وأشجار الكريسماس، بما يضفي أجواءً من البهجة منذ لحظة وصول المسافرين إلى المطار، وتحولت هذه الديكورات إلى نقاط جذب لالتقاط الصور التذكارية من قبل الركاب والزائرين.

شركة ميناء القاهرة الجوي أعياد الكريسماس شركات الطيران مطار القاهرة إجراءات السفر الطيران الداخلى شركة ميناء القاهرة مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي

