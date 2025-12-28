طوارئ في مطار القاهرة لاستقبال الأعداد الكثيفة في أعياد الكريسماس والعام الجديد

18 حجم الخط

اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات التنظيمية لتقديم تجربة سفر متميزة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في حركة الركاب خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد 2026، وذلك لحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

رفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب

وفي ضوء هذا الإقبال، كثّفت شركة ميناء القاهرة الجوي استعداداتها ورفعت درجة الجاهزية القصوى بجميع مباني الركاب على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز فرق التشغيل والخدمات لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة خلال فترة الذروة التشغيلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات الطيران.

سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات

كما تم جهزت شركة ميناء القاهرة غرفة عمليات لمتابعة حركة الطيران الداخلي والدولي بشكل لحظي، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، حيث يواصل مطار القاهرة دوره كجسر جوي نشط خلال هذا الموسم الحيوي، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين.

وفي أجواء احتفالية، حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين صالات السفر والوصول بالأضواء الزاهية والديكورات المميزة وأشجار الكريسماس، بما يضفي أجواءً من البهجة منذ لحظة وصول المسافرين إلى المطار، وتحولت هذه الديكورات إلى نقاط جذب لالتقاط الصور التذكارية من قبل الركاب والزائرين.

