الهيئة العربية للتصنيع توسع شراكتها مع كبرى الشركات الفرنسية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع وشركة Sofema الفرنسية الرائدة، مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك وذلك في مجال صيانة وعمرة محركات الطائرات، خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض الدفاع الدولي EDEX 2025.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي للهيئة العربية للتصنيع ومكانتها المتميزة في توطين أحدث التكنولوجيات بمجالات الصناعات الدفاعية، لتواصل الهيئة تعزيز شراكاتها الدولية مع كبرى الشركات العالمية.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات – أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة Sofema، مشيدًا بخبراتها الواسعة وتميزها في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن التعاون في أعمال عمرة وصيانة وإصلاح محرك LARZAC المستخدم على طائرات ألفا جيت، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة بمصنع المحركات.

وأكد رئيس الهيئة تطلع الهيئة إلى أن تكون مصانعها، وعلى رأسها مصنع المحركات، مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة Sofema، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب فريديريك تيسيراند – رئيس مجلس إدارة شركة Sofema الفرنسية – عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الهيئة تُعد من الكيانات الرائدة في الصناعات الدفاعية على المستويين العربي والأفريقي.

وأكد أن شركة Sofema تعتمد معايير صارمة للجودة، وقد وجد أن تلك المعايير مُطبقة بكفاءة داخل مصنع المحركات التابع للهيئة، مما يعزز فرص نجاح هذا التعاون.

