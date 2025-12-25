جامعة أسيوط: الدعم تجاوز 10 ملايين جنيه لـ19 ألف طالب

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بجامعة أسيوط، اجتماعه تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على دعم أبنائها الطلاب، وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تضع دعم الطلاب غير القادرين على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن التعليم حق أصيل لا يجب أن تعوقه الظروف المادية، مشيرًا إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي يُعد أحد النماذج الناجحة التي تعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم في تمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية وبناء مستقبلهم على أسس عادلة.

كما أكد الدكتور أحمد عبد المولى أن إدارة جامعة أسيوط تهتم بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لدعم الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم، سواء من خلال موارد صندوق التكافل الاجتماعي أو بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية عادلة تضمن لجميع الطلاب فرصًا متكافئة لاستكمال دراستهم وتحقيق طموحاتهم.

دعم الطلاب غير القادرين ماديًا

وأضاف أن صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب يمثل إحدى الأدوات الرئيسية بالجامعة لدعم الطلاب غير القادرين ماديًا، موضحًا أن إجمالي دعم الصندوق خلال العام الدراسي الماضي تجاوز 10 ملايين جنيه، استفاد منها نحو 19 ألف طالب، في مجالات متعددة شملت سداد الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وسماعات الأذن لضعاف السمع، والنظارات الطبية، إلى جانب الإعانات المالية والقروض الطلابية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة، من بينها كشوف إعانات الطلاب الخاصة بدعم النظارات الطبية والسماعات لضعاف السمع، إلى جانب مناقشة الميزانية والحساب الختامي لصندوق التكافل الاجتماعي عن العام المالي 2025/2024.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم: الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، إلى جانب الأستاذ أيمن عبد الخالق، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة لشئون الطلاب، والأستاذة هالة إسماعيل، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالشؤون الهندسية، والأستاذة وفاء فرغلي، سكرتير المجلس.

