الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ،وتتجه السحب إلى القاهرة الكبرى  يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة

4 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم، برودة شديدة ليلا، شبورة كثيفة تحجب الرؤية، وأمطار ورياح بهذه المناطق

كما يستمر ظهور السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

