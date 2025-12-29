الإثنين 29 ديسمبر 2025
إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH ترتفع لـ 760 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH، إلى 760 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد ما يقرب من 10 أيام من عرضه في صالات السينما، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

وطرح رسميا فيلم Avatar: Fire and Ash، للمشاهدة  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar، بلغت 400 مليون دولار.

 

كاميرون: “Avatar: Fire and Ash” سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من السلسلة

أكد المخرج جيمس كاميرون أن فيلم “Avatar: Fire and Ash”، سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من سلسلة Avatar.

وأوضح كاميرون، أن الجزئين الرابع والخامس من سلسلة أفلام Avatar، سيشكلان ملحمة جديدة مستقلة داخل العالم نفسه، مع قصة واتجاه مختلفين عن الثلاثية الأولى.

 

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وأكد المخرج  جيمس كاميرون، أنه لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد، في صناعة فيلم "AVATAR: FIRE AND ASH’".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "لستُ سلبيًا بشأن الذكاء الاصطناعي المُولِّد، أردتُ فقط الإشارة إلى أننا لا نستخدمه في أفلام "أفاتار"، نحن نُكرِّم ونحتفل بالممثلين.. لا نُستبدل الممثلين. سيصل هذا إلى مستواه.. أعتقد أن هوليوود ستُراقب نفسها بنفسها في هذا الشأن.. سنجد طريقنا في هذا، لكن لا يُمكننا إيجاد طريقنا كفنانين إلا إذا كنا موجودين".

