إيزاك يصدم ليفربول بفترة غيابه بعد الإصابة أمام توتنهام

تلقي نادي ليفربول صدمة كبرى بعد إصابة النجم السويدي ألكسندر إيزاك في مباراة فريقه الأسبوع الماضي أمام توتنهام.

تفاصيل إصابة إيزاك

وفي الدقيقة 56 من قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، أحرز إيزاك، الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، هدف فريقه الأول، وتقدم (1 ـ0) بعد تسديدة رائعة من داخل مناطق الجزاء لكنه تعرض للإصابة بعد اصطدامه بمدافع توتنهام فان دي فين خلال العملية ذاتها.

وحقق ليفربول الفوز (2 ـ 1) وهو الثاني تواليا في البريميرليج والتاسع في 17 مباراة، لكنه خسر خدمات ألكسندر إيزاك، الذي غادر في الدقيقة ذاتها التي أحرز فيها الهدف وعوضه زميله جيريمي فريمبونغ.

ووفقا لتقارير إنجليزية يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لألكسندر إيزاك وليفربول، إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابة أخطر مما هو متوقع بكثير.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن ألكسندر إيزاك قد يكون تعرض لكسر في الساق، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لما يقارب 4 أشهر، بعد الكشوف الأولية التي خضع لها.

وقالت "سكاي سبورتس": إن إيزاك لم يكن محظوظا بالمرة منذ انتقاله المثير للجدل والأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مضيفة: "بعد إضرابه عن التدريبات، وصل اللاعب السويدي الدولي بمستوى متواضع، وظل يكافح لاستعادة تألقه الذي قدمه مع نيوكاسل، لكنه قد يكون قد ودّع موسم 2025-2026 ".

ووفقًا لآخر المعلومات، هناك احتمالية قوية لإصابة اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بكسر في الساق، وهي ضربة قوية للمهاجم صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (144 مليون يورو).

غياب إيزاك

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها إن إيزاك سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في أسفل الساق، ولكنها لم تصل لقطع بالرباط الصليبي للركبة.

ويأتي غياب إيزاك في وقت صعب لليفربول في ظل تواجد المهاجم المصري محمد صلاح مع الفراعنة لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

ولم يكن موسم إيزاك الأول في أنفيلد جيدا على الإطلاق، حيث عانى من قلة ظهوره في تشكيلة المدرب أرني سلوت، إذ أحرز هدفا ضد وست هام، ثم هدفا آخر ضد توتنهام في 9 مباريات شارك خلالها في الدوري الإنجليزي.

