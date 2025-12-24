أرسنال يعبر كمين كريستال بالاس بركلات "الترجيح" ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

18 حجم الخط

تأهل أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على نظيره كريستال بالاس بركلات الترجيح بنتيجة 7/8، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ورغم سيطرة أرسنال على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، بفضل عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الفريق فشل في تسجيل هدف التقدم طوال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، خطف أرسنال هدف التقدم في الدقيقة 80 عن طريق ماكسينس لاكروا، لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية اصطمت أكثر من مرة بعد تسديدات من لاعبي أرسنال، لتنتهي عند لاكروا وتسكن الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز مارك جويهي هدف التعادل لفريقي كريستال بالاس لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 ويلجا الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق أرسنال.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزي

جاء تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: سكيلي – كالافيوري – ساليبا – تيمبر

خط الوسط: ميرينو – نورجارد – إيزي

خط الهجوم: مارتينيلي – خيسوس – مادويكي

وتأهل أرسنال إلى هذا الدور بعد تخطيه فرق بورتسموث وبرايتون، بينما وصل كريستال بالاس بعد فوزه على ميلوول قبل تحقيق مفاجأة بإبعاد ليفربول.

أرسنال يواصل نتائجه المميزة

يخوض أرسنال موسمًا استثنائيًا تحت قيادة ميكيل أرتيتا، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 1-0 على إيفرتون، حيث فاز في 11 من أصل 12 مباراة حتى الآن.

