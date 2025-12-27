السبت 27 ديسمبر 2025
رياضة

برينتفورد يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

لاعبو برينتفورد
لاعبو برينتفورد
الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق برينتفورد نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جتيش كوميونيتي، ضمن الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي “بوكسينج داي”.

 

أهداف مباراة برينتفورد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

أحرز رباعية برينتفورد كلا من كيفن شادي “هاتريك” بالدقائق 7 و51 والوقت بدل الضائع، ودوردي بيتروفيتش لاعب بورنموث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39.

فيما سجل هدف بورنموث الوحيد انطوان سيمنيو بالدقيقة 75.

 

ترتيب برينتفورد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

