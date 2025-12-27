برينتفورد يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق برينتفورد نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جتيش كوميونيتي، ضمن الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي “بوكسينج داي”.

أهداف مباراة برينتفورد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

أحرز رباعية برينتفورد كلا من كيفن شادي “هاتريك” بالدقائق 7 و51 والوقت بدل الضائع، ودوردي بيتروفيتش لاعب بورنموث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39.

فيما سجل هدف بورنموث الوحيد انطوان سيمنيو بالدقيقة 75.

ترتيب برينتفورد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.