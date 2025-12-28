اختيار "أجا المركزي" ضمن 20 مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

أعلنت صحة الدقهلية عن إنجاز جديد لمنظومة الصحة بالدقهلية، تمثل في اختيار مستشفى أجا المركزي ضمن ٢٠ مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ووفقًا لتوجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حيث تم اختيار مستشفى أجا المركزي لتكون ضمن المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي هذا الاختيار بعد ترشيح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لما يشهده مستشفى أجا المركزي من تطوير شامل في البنية التحتية، وتحسين مستوى الأداء، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب ما تقدمه من خدمات طبية متميزة تسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

الاختيار لا يُعد تشريفًا، بل تكليفًا ومسؤولية للحفاظ على مستوى الأداء المتميز

وأكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن اختيار مستشفى أجا المركزي كمستشفى نموذجي يُعد إنجازًا مهمًا للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار لا يُعد تشريفًا، بل تكليفًا ومسؤولية للحفاظ على مستوى الأداء المتميز وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

مميزات المستشفيات النموذجية

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفيات النموذجية تحظى بعدد من المميزات، من بينها:

الإشراف التام والمتابعة اللصيقة من خلال القطاعات المختلفة بوزارة الصحة والسكان، بما يضمن استدامة الجودة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط.

دعم لوجستي متكامل من وزارة الصحة لتحسين كافة الخدمات، ويشمل ذلك خدمات الأمن والنظافة، وتغذية المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر.

تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وفق أحدث المعايير الطبية.

أولوية في خطط التطوير والتحديث والدعم الفني.

توفير أجهزة ومستلزمات طبية حديثة ورفع كفاءة الأقسام المختلفة.

تدريب مستمر للأطقم الطبية وتنمية مهارات الكوادر البشرية.

تعزيز نظم الحوكمة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى.

تحسين تجربة المريض وزيادة ثقة المواطنين في المستشفيات الحكومية.

تطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة

وأضاف وكيل الوزارة أن هذا الاختيار يسهم في جعل المستشفى نموذجًا يُحتذى به لباقي المستشفيات، ويدعم رؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة الطبية.

٢٠ مستشفى تم اختيارها وفق معايير دقيقة

وأشار إلى أن عدد المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية محدود، ويبلغ عددها٢٠ مستشفى تم اختيارها وفق معايير دقيقة تضعها وزارة الصحة والسكان، وهو ما يعكس المكانة التي وصلت إليها مستشفى أجا المركزي نتيجة العمل المؤسسي والتطوير المستمر.

دعم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لكافة المستشفيات

وفي الختام، أكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار دعم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لكافة المستشفيات، والعمل على تعميم التجارب الناجحة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

