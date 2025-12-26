الجمعة 26 ديسمبر 2025
صحة الدقهلية: انطلاق المرحلة الأولى لتدريب أطقم الاستقبال على فرز الحوادث الكبرى

أعلنت صحة الدقهلية اليوم عن انطلاق المرحلة الأولى من التدريب على أعمال فرز وتصنيف حالات الحوادث الكبرى، تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بأقسام الاستقبال والطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة.

انطلاق المرحلة الأولى من تدريب أطقم الاستقبال على فرز الحوادث الكبرى بصحة الدقهلية 

وجاء التدريب تحت إشراف الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة نجلاء فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، في إطار خطة مديرية الصحة للدقهلية للاستعداد للتعامل مع الحوادث الجماعية والحالات الطارئة ذات الأعداد الكبيرة.

تدريب 42 متدربًا من الأطباء وهيئة التمريض وفنيي الرعاية

واستضافت قاعة مستشفى منية النصر المركزي فعاليات التدريب، حيث قامت الدكتورة نجلاء فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بتدريب 42 متدربًا من الأطباء وهيئة التمريض وفنيي الرعاية الحرجة العاملين بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات خط الشمال، والتي تشمل دكرنس العام، ومنية النصر المركزي، والكردي المركزي، وميت سلسيل المركزي، والجمالية المركزي، والمنزلة العام.

آليات استقبال حالات الحوادث الضخمة، وبروتوكولات الفرز

تناول التدريب آليات استقبال حالات الحوادث الضخمة، وبروتوكولات الفرز والتصنيف، وكيفية التعامل الأمثل مع المرضى وتوجيههم إلى أماكن تقديم الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة وفقًا للأولويات الطبية.

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الصحة بالدقهلية لرفع كفاءة أقسام الطوارئ وتعزيز جاهزية الفرق الطبية بما يضمن سرعة وكفاءة التعامل مع الحالات الحرجة.

