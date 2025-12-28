الأمن يفحص كاميرات المراقبة بعد هروب نزلاء من مصحة علاج إدمان بالبدرشين

18 حجم الخط

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، علي كاميرات المراقبة الموجودة داخل مصحة إدمان بالبدرشين، هرب منها عدد من النزلاء الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها.

كما تقوم قوات المباحث العامة بفحص الملفات الخاصة بهم، والتي تم تحريزها داخل المصحة لكشف هويتهم، وضبطهم للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع العلاج الحر بوزارة الصحة، من ضبط مصحة الإدمان وأصحابها والقائمين على إدارتها، وتشميعها بعد رصد تداول مقطع فيديو لهروب نزلاء منها.

وكشف شاهد عيان على واقعة الهروب الجماعي من مصحة البدرشين بمحافظة الجيزة، تفاصيل جديدة عن أوضاع النزلاء داخل المصحة، والأسباب التي دفعتهم إلى الفرار.

وقال الشاهد، في تصريحات صحفية: إن المصحة مقامة على مساحة تقدر بنحو 200 متر، وغير مرخصة، وتعمل منذ قرابة العامين، ويقيم بها أكثر من 200 نزيل، دون وجود أي رعاية طبية أو أطباء متخصصين أو برامج علاجية حقيقية.

وأضاف: إن النزلاء يتعرضون للضرب والتجويع والاعتداء والاحتجاز داخل المصحة، مشيرًا إلى وجود أكثر من مصحة غير مرخصة في البدرشين والمناطق المجاورة تمارس الأسلوب نفسه.

وأوضح الشاهد أن واقعة الهروب ليست الأولى، لافتًا إلى أنه سبق أن فر النزلاء من المصحة في مرات سابقة، ودخل بعضهم إلى منازل الأهالي، مطالبًا بإنهاء هذه الظاهرة بأي شكل.

كان قد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب عدد من الأشخاص من المصحة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية للتحرك الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية.

