محافظ الإسكندرية يتفقد العملية الانتخابية بلجنة مدرسة السيرة الحسنة بالرمل (فيديو وصور)

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية بمدرسة السيرة الحسنة فى ثانى أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بدائرة الرمل، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد جولة محافظ الإسكندرية بداخل اللجنة الانتخابية.

واطمأن محافظ الإسكندرية على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد واستقبالها للناخبين، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة استمرار رفع كفاءة محيط المقار الانتخابية، والتأكد من سهولة حركة دخول وخروج المواطنين، مع التشديد على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان أدائهم لواجبهم الوطني في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، موضحًا أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بدقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مع الجاهزية التامة للتعامل مع أي تقلبات جوية بما يضمن استقرار الأوضاع بمحيط اللجان طوال يومي التصويت.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية بدائرة الرمل تُجرى من خلال لجنة عامة واحدة، تضم ٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا بنطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثاني، مثمنًا وعي المواطن السكندري وحرصه على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

