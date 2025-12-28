عصام عمر ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "عين سحرية"

18 حجم الخط

انتهى الفنان عصام عمر من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل “عين سحرية” بعدد من الشوارع والمناطق العامة بالقاهرة والجيزة، ومن المفترض أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة خلال الفترة القادمة.

ومن المفترض أن يعرض مسلسل “عين سحرية” عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب عصام عمر، كل من: باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، چنا الأشقر، سما إبراهيم ومن تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

من جانب آخر ينتظر عصام عمر عرض مسلسل “بطل العالم”، على منصة يانجو بلاي وقناة سي بي سي، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ينتهي عرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل بطل العالم

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف.

تتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

