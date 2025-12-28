الأحد 28 ديسمبر 2025
مدرب زامبيا: درسنا المغرب جيدا وهدفنا الفوز غدا

أكد موزيس سيشون، المدير الفني لمنتخب زامبيا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب، والمقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا، في ختام دور المجموعات.

مدرب زامبيا يتحدث عن مواجهة المغرب

وقال سيشون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن مواجهة المغرب لن تكون سهلة على الإطلاق، مطالبًا لاعبيه بإظهار كل طاقاتهم ومهاراتهم داخل الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. 

وأوضح: «ندرك جيدًا قوة المنتخب المغربي، وقد درسنا المنافس بشكل جيد، كما قمنا بتحليل مبارياتنا السابقة لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها».

وأضاف مدرب زامبيا أن الهدف الأساسي هو الخروج بنتيجة إيجابية تعكس العمل الذي قام به الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللعب على ملاعب مميزة وتوفر جميع الإمكانيات التنظيمية يمثل دافعًا إضافيًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

ويختتم منتخب زامبيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام المغرب، في مباراة يسعى خلالها الطرفان لتحقيق أهدافهما وحسم المراكز النهائية في المجموعة.

وحقق المغرب 4 نقاط في أول جولتين بالفوز على جزر القمر والتعادل مع مالي، بينما تسعى زامبيا للفوز من أجل الحفاظ على آمالها في التأهل للدور المقبل.

وكان منتخبي مصر ونيجيريا قد حجزا مكانهما في دور الستة عشر من البطولة بعد تحقيق الفوز في أول جولتين من البطولة برصيد 6 نقاط وقبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

