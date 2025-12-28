بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

تلقى منتخب تونس، الملقب بـ«نسور قرطاج»، ضربة موجعة بخسارته أمام نيجيريا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب، في نتيجة أعادت إلى الأذهان ذكريات غير مطمئنة من مشاركات سابقة.

سيناريو 2013

وتجمّد رصيد المنتخب التونسي عند ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة، في ظل تقارب شديد في النقاط، ما أدخل الفريق في حسابات معقدة قبل الجولة الأخيرة، ووضع الجهاز الفني أمام اختبار حاسم لتفادي شبح الخروج المبكر.



وزادت لغة الأرقام من حدة القلق، بعدما استقبلت شباك تونس ثلاثة أهداف في مباراة واحدة خلال دور المجموعات، في مشهد نادر لم يتكرر منذ نسخة عام 2013، حين خسر المنتخب أمام كوت ديفوار بثلاثية نظيفة، وهي البطولة التي ودعها حينها من الدور الأول.



وتتضاعف المخاوف مع استحضار تفاصيل تلك النسخة، في ظل تشابه المسار؛ فوز في الجولة الافتتاحية أعقبه سقوط في الجولة الثانية، قبل خوض مواجهة مصيرية لا تحتمل أي تعثر. سيناريو يتكرر في النسخة الحالية، ويجبر «نسور قرطاج» على تصحيح المسار سريعًا.



كما كشفت مواجهة نيجيريا عن تراجع واضح في المنظومة الدفاعية للمنتخب التونسي، لتُنهي سلسلة صمود امتدت لـ25 مباراة متتالية في كأس الأمم الأفريقية دون استقبال أكثر من هدفين، ما يضع علامات استفهام كبيرة قبل الاستحقاق الحاسم.

