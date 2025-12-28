الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا

تونس ونيجيريا
تونس ونيجيريا
18 حجم الخط

تلقى منتخب تونس، الملقب بـ«نسور قرطاج»، ضربة موجعة بخسارته أمام نيجيريا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب، في نتيجة أعادت إلى الأذهان ذكريات غير مطمئنة من مشاركات سابقة.

سيناريو 2013

 وتجمّد رصيد المنتخب التونسي عند ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة، في ظل تقارب شديد في النقاط، ما أدخل الفريق في حسابات معقدة قبل الجولة الأخيرة، ووضع الجهاز الفني أمام اختبار حاسم لتفادي شبح الخروج المبكر.


وزادت لغة الأرقام من حدة القلق، بعدما استقبلت شباك تونس ثلاثة أهداف في مباراة واحدة خلال دور المجموعات، في مشهد نادر لم يتكرر منذ نسخة عام 2013، حين خسر المنتخب أمام كوت ديفوار بثلاثية نظيفة، وهي البطولة التي ودعها حينها من الدور الأول.


وتتضاعف المخاوف مع استحضار تفاصيل تلك النسخة، في ظل تشابه المسار؛ فوز في الجولة الافتتاحية أعقبه سقوط في الجولة الثانية، قبل خوض مواجهة مصيرية لا تحتمل أي تعثر. سيناريو يتكرر في النسخة الحالية، ويجبر «نسور قرطاج» على تصحيح المسار سريعًا.


كما كشفت مواجهة نيجيريا عن تراجع واضح في المنظومة الدفاعية للمنتخب التونسي، لتُنهي سلسلة صمود امتدت لـ25 مباراة متتالية في كأس الأمم الأفريقية دون استقبال أكثر من هدفين، ما يضع علامات استفهام كبيرة قبل الاستحقاق الحاسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية المنتخب التونسي أمام نيجيريا أمم إفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية نيجيريا

مواد متعلقة

اليوم، نهائي مبكر بين كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

اليوم، السودان يواجه غينيا الاستوائية للإبقاء على فرص التأهل بأمم إفريقيا

الجزائر تواجه بوركينا فاسو في مهمة انتزاع بطاقة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أمم إفريقيا والزمالك والبلدية

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads