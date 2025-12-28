الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكيمي ينتقد تصرف جماهير المغرب ويؤكد: مبابي يساندنا للفوز بأمم أفريقيا

حكيمي
حكيمي
18 حجم الخط

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي جاهزيته لمساندة منتخب بلاده في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه يشعر بحالة بدنية جيدة ويسير وفق برنامج خاص بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي قبل مواجهة زامبيا غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـكأس الأمم الأفريقية 

تصريحات قوية من أشرف حكيمي


وقال حكيمي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة زامبيا غدا في أمم إفريقيا «أنا في حالة جيدة ولدي برنامج مع المدرب والجهاز الطبي، والمدرب يعلم أنني جاهز لمساعدة الفريق في الوقت المناسب، وجودي على مقاعد البدلاء مفيد حتى لو لم أشارك، لأن هدفي الأول هو تحقيق اللقب».

زيارة مبابي للمغرب 


وتحدث لاعب المغرب عن زيارة صديقه كيليان مبابي إلى المغرب، مؤكدًا أنها كانت مصدر دعم معنوي كبير له وللفريق، حيث قال: «من الرائع زيارة مبابي إلى المغرب، فهو يحب التواجد هنا مع عائلته ويساندني دائمًا. سعيد بحضوره لمشاهدة مباراة المغرب أمام مالي، وهو يدعمنا ويرشحنا كأحد المنافسين على اللقب».


وأشار حكيمي إلى أن المنافسة في البطولة قوية وتفرض ضغوطًا كبيرة على جميع المنتخبات، موضحًا: «هناك ضغوط كبيرة في هذه البطولة وعلينا أن نبقى مركزين لأن المنافسة صعبة. ثقتنا بأنفسنا تزداد بعد كل مباراة، ونتوقع منتخبًا مغربيًا أفضل في المواجهة المقبلة».

هجوم الجماهير 


كما وجه نجم المنتخب المغربي رسالة مباشرة للجماهير، مطالبًا بمساندة اللاعبين وعدم إطلاق الصافرات، قائلًا: «ليس من الطبيعي أن تقوم الجماهير بإطلاق الصافرات. نحن بحاجة إلى اللاعب رقم 12، ولديّ الخبرة الكافية للتعامل مع هذه المواقف».


واستعاد حكيمي تجربته مع باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الضغوط والانتقادات لا تعني الفشل، وأضاف: «أتذكر في باريس سان جيرمان، لم نكن نفوز بدوري أبطال أوروبا وكنا نتعرض للانتقادات، ويقال عنا إننا لسنا فريقًا كبيرًا، لكن في النهاية أصبحنا أبطال أوروبا».


واختتم حديثه بالتأكيد على طموح المنتخب المغربي في مواصلة المشوار بقوة والمنافسة الجادة على اللقب القاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي الامم الافريقية المنتخب المغرب المنتخب المغربي المغربي أشرف حكيمي كاس الأمم الإفريقية مباراة المغرب

مواد متعلقة

مدرب زامبيا: درسنا المغرب جيدا وهدفنا الفوز غدا

بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا

اليوم، نهائي مبكر بين كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

اليوم، السودان يواجه غينيا الاستوائية للإبقاء على فرص التأهل بأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads