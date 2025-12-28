حكيمي ينتقد تصرف جماهير المغرب ويؤكد: مبابي يساندنا للفوز بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي جاهزيته لمساندة منتخب بلاده في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه يشعر بحالة بدنية جيدة ويسير وفق برنامج خاص بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي قبل مواجهة زامبيا غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـكأس الأمم الأفريقية

تصريحات قوية من أشرف حكيمي



وقال حكيمي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة زامبيا غدا في أمم إفريقيا «أنا في حالة جيدة ولدي برنامج مع المدرب والجهاز الطبي، والمدرب يعلم أنني جاهز لمساعدة الفريق في الوقت المناسب، وجودي على مقاعد البدلاء مفيد حتى لو لم أشارك، لأن هدفي الأول هو تحقيق اللقب».

زيارة مبابي للمغرب



وتحدث لاعب المغرب عن زيارة صديقه كيليان مبابي إلى المغرب، مؤكدًا أنها كانت مصدر دعم معنوي كبير له وللفريق، حيث قال: «من الرائع زيارة مبابي إلى المغرب، فهو يحب التواجد هنا مع عائلته ويساندني دائمًا. سعيد بحضوره لمشاهدة مباراة المغرب أمام مالي، وهو يدعمنا ويرشحنا كأحد المنافسين على اللقب».



وأشار حكيمي إلى أن المنافسة في البطولة قوية وتفرض ضغوطًا كبيرة على جميع المنتخبات، موضحًا: «هناك ضغوط كبيرة في هذه البطولة وعلينا أن نبقى مركزين لأن المنافسة صعبة. ثقتنا بأنفسنا تزداد بعد كل مباراة، ونتوقع منتخبًا مغربيًا أفضل في المواجهة المقبلة».

هجوم الجماهير



كما وجه نجم المنتخب المغربي رسالة مباشرة للجماهير، مطالبًا بمساندة اللاعبين وعدم إطلاق الصافرات، قائلًا: «ليس من الطبيعي أن تقوم الجماهير بإطلاق الصافرات. نحن بحاجة إلى اللاعب رقم 12، ولديّ الخبرة الكافية للتعامل مع هذه المواقف».



واستعاد حكيمي تجربته مع باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الضغوط والانتقادات لا تعني الفشل، وأضاف: «أتذكر في باريس سان جيرمان، لم نكن نفوز بدوري أبطال أوروبا وكنا نتعرض للانتقادات، ويقال عنا إننا لسنا فريقًا كبيرًا، لكن في النهاية أصبحنا أبطال أوروبا».



واختتم حديثه بالتأكيد على طموح المنتخب المغربي في مواصلة المشوار بقوة والمنافسة الجادة على اللقب القاري.

