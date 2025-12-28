باجمالي مليون جنيه، جامعة بنها تسدد المصروفات عن الطلاب غير القادرين

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، موافقة مجلس الجامعة على ما انتهى إليه مجلس إدارة صندوق التكافل الطلابي بسداد الصندوق المصروفات الدراسية عن ١٢١٨ من الطلاب غير القادرين وذلك بإجمالي مبلغ مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وسبعون (١١٩٧٠٧٢) جنيها، بالإضافة إلى شراء أجهزة تعويضة ودرجات بخارية للطلاب بقيمة 150 الف جنيه، ويأتي ذلك في ضوء ما تلتزم به الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق بيئة نفسية آمنة تتيح للطلاب متابعة دراستهم.

وأكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها على دعم أبنائها الطلاب وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم، وتوفير بيئة نفسية وآمنة وعادلة تضمن لجميع الطلاب فرص متكافئة لاستكمال دراستهم.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها قد أعلنت إنشاء تطبيق إلكتروني لـ صندوق التكافل الطلابي، يتميز بالسرية والشفافية ويقلل من التدخل البشري، بما يسهم في رفع الحواجز النفسية لدى الطلاب وضمان العدالة في تقديم الدعم.

رئيس جامعة بنها يشيد بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

في سياق آخر، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

ولفت إلى أهمية إجراء عمليات التصحيح يوميا أولا بأول وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في موعد غايته نهاية شهر يناير القادم، وفتح باب التظلمات بعد إعلان النتائج وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة.

