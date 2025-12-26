الجمعة 26 ديسمبر 2025
رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطالب محمد ربيع بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، بمناسبة تأسيسه لشركة RoadXpert الناشئة التي تهدف إلى تقليل حوادث الطرق الناتجة عن النوم أثناء القيادة، وتحقيق نجاح ملموس في المنافسات الريادية على مستوى الجامعة والوطن.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن قصة نجاح محمد تمثل نموذجًا ملهمًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الجامعة على تحفيز الطلاب والخريجين وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، من خلال برامج المركز الجامعي للتطوير المهني وبدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، ومراكز الإبداع مثل Creativa Hub Benha.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا عن فخره واعتزازه بما حققه الطالب محمد ربيع، مشيدًا بتميز الطلاب وقدرتهم على تطوير حلول تقنية مبتكرة لخدمة المجتمع وسلامة المواطنين، متمنيًا له دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات.

