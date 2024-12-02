انطلاق موسم حصاد السمك البلطي بالمزارع المفتوحة بـ"زراعة بنها"

شهد الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر حصاد موسم السمك البلطي بالمزارع السمكية المفتوحة بالكلية.

انطلاق موسم حصاد أسماك البلطي



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زراعة بنها، والدكتور السيد خاطر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شعبان رئيس قسم الإنتاج الحيواني بالكلية.

وحدات إنتاجية ببنها لتوفير بعض السلع والمنتجات باسعار مناسبة



وخلال الجولة أشاد الدكتور السيد فوده بالدور المجتمعى التى تقوم به كلية الزراعة جامعة بنها نظرا لما تمتلكه من وحدات إنتاجية متنوعة تعمل علي توفير بعض السلع والمنتجات باسعار مناسبة لمنسوبي الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها.

حصاد طن سمك بلطي في موسم الحصاد



من جانبه أشار الدكتور محمود الزعبلاوي عميد زراعة بنها إلى أنه تم اليوم حصاد أسماك البلطي من أحد أحواض المزارع السمكية المفتوحة حيث تم حصاد ما يقرب من طن أسماك، مضيفا أن الكلية تتميز بوجود المزارع السمكية المغلقة والمفتوحة التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها أيضا بطريقة إنتاجية.

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