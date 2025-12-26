الجمعة 26 ديسمبر 2025
محافظات

تجمع بين القيمة والطعم والجودة، طلاب زراعة بنها يبتكرون منتجات غذائية عالية الجودة

زراعة بنها، فيتو
زراعة بنها، فيتو
نجح طلاب قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة بـ جامعة بنها في تقديم مجموعة من المنتجات الغذائية المبتكر،ة ضمن أحد المشروعات الدراسية، والتي تم تطويرها بعناية لتجمع بين القيمة الغذائية والطعم والجودة.

رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق

مجلس جامعة بنها يعقد اجتماعه بحضور محافظ القليوبية

وتضمنت المنتجات لطلاب زراعة بنها مشروب القمح المحمص (مشروب طاقة وتركيز طبيعي لدعم الأداء الذهني) ومافن الشوفان بالموز والعسل (صحي غني بالطاقة) وبسكويت الشوفان والقمح الكامل محشو بالتمر وزبدة الفول السوداني (العالي بالألياف والمناسب للوجبات الخفيفة).

وتأتي المنتجات فى إطار الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة وتقديم منتج صحى وأمن للمجتمع.

رئيس جامعة بنها يشيد بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

في سياق آخر، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات. 

ولفت إلى أهمية إجراء عمليات التصحيح يوميا أول باول واعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في موعد غايته نهاية شهر يناير القادم، وفتح باب التظلمات بعد إعلان النتائج وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة.

يذكر أن زراعة بنها تضم بنية تحتية بمواصفات قياسية، ومجمع للمعامل البحثية، ومزارع تعليمية للإنتاج الزراعي النباتي (تشمل محاصيل الحقل والخضر المتنوعة والفاكهة والزينة والمشاتل والصوب الزراعية) والحيواني (تشمل مزارع إنتاج وتربية الحيوانات والدجاج والأرانب والأسماك)، ووحدات تعليمية متميزة لإنتاج الأعلاف والسماد العضوي وإنتاج عسل النحل والخبز ومنتجات الألبان. 

وهذا بهدف إعداد خريج مزود بالكفاءات التي تؤهله للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ولديه القدرة على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمية في العلوم الزراعية والبرامج الدراسية المستحدثة.

