جامعة بنها الأهلية تدخل التصنيف العربي للجامعات 2025 لأول مرة

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز 48 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 214 على مستوى الجامعات العربية، وذلك ضمن النسخة الثالثة من التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، الصادر تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

لأول مرة… جامعة بنها الأهلية في التصنيف العربي للجامعات 2025



وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الاهلية أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة، حيث جاءت جامعة بنها الأهلية في صدارة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية المدرجة ضمن التصنيف، مما يعكس تميزها وريادتها مقارنة بالجامعات المناظرة. وأوضح أن هذا التقدم جاء رغم حداثة نشأة الجامعة، إذ إنها تهتم بالتصنيفات منذ تأسيسها وتخطو بخطوات ثابتة وسريعة في مختلف المجالات، سواء على مستوى التصنيفات الدولية والإقليمية أو ملف الاعتماد الأكاديمي، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف بناء جامعة تنافسية بمعايير عالمية، ويعزز ثقة المجتمع الأكاديمي والمستفيدين في جودة العملية التعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة.

إدراج جامعة بنها الأهلية ضمن التصنيف العربي



وأشار الدكتور جمال السعيد إلى أن إدراج الجامعة ضمن التصنيف العربي يمثل نموذجًا ناجحًا وفريدًا للجامعات الأهلية في مصر كمشروع قومى والمنطقة العربية، ويؤكد ريادتها وتميزها مقارنة بالجامعات المناظرة.



ومن جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن التصنيف العربي للجامعات يعتمد على أربعة معايير رئيسية تتوافق مع رؤية واحتياجات الدول العربية، تشمل: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، والتعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع.



وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التقدم يعكس العمل المؤسسي وتكامل الجهود داخل الجامعة منذ تأسيسها، وسعيها المستمر لاتخاذ خطوات جادة ومتسارعة في مختلف الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها التصنيفات الإقليمية والدولية والاعتماد الأكاديمي.



يُذكر أن تصنيف هذا العام شهد مشاركة 236 جامعة من 20 دولة عربية، بزيادة قدرها 56 جامعة مقارنة بالإصدار الثاني، بما يعكس التوسع المستمر في نطاق التصنيف وتعزيز التنافسية الأكاديمية بين الجامعات العربية.

