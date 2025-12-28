الأحد 28 ديسمبر 2025
الفيوم تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزهور بالقاهرة الجديدة

نظّمت محافظة الفيوم، معرضًا للحرف اليدوية والصناعات التراثية الفيومية، بنادي الزهور بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،  ضمن خطة المحافظة للترويج السياحي وتنفيذ سلسلة من المعارض التعريفية بالحرف التراثية التي تشتهر بها الفيوم، بعدد من الأندية الكبرى، وضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس الهوية التراثية للمحافظة، منها السجاد اليدوي، والخوص، والخزف، ومنتجات النخيل، والفخار البلدي، والمشغولات النحاسية والفضية، وصناعات البلح.

أهداف إقامة معارض السلع الحرفية في النوادي

وكانت محافظة الفيوم قد أطلقت مبادرة لإقامة سلسلة معارض في عدد من الأندية الكبرى، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والأثرية لمحافظة الفيوم، وإبراز ما تتمتع به من تنوّع تراثي وحِرفي، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية إليها، وقد  تعرّف الزائرون على أبرز الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، وأهم القرى المنتجة لها، ودور هذه الحرف في الحفاظ على التراث الثقافي وتنشيط السياحة واستثمار رأس المال البشري من خلال توفير فرص عمل لأبناء المحافظة من مختلف الفئات العمرية، كما تم توزيع مطويات تعريفية عن أهم المعالم والأنشطة السياحية بالمحافظة، وعرض أفلام ترويجية عن الفيوم، وتسليم أسطوانة مدمجة تضم مواد دعائية وأفلامًا ترويجية لعرضها بشكل دوري على شاشات النادي.

محافظ الفيوم يتابع انتخابات مجلس النواب من خلال الشبكة الموحدة

مياه الفيوم: تحليل 34600 عينة خلال نوفمبر الماضي لضمان سلامة ومأمونية الإنتاج

وشهد المعرض أيضًا تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال، شملت الرسم بالألوان الطبيعية على الوجوه، مما أضفى أجواءً من البهجة ورسم الابتسامة على وجوههم، كما جرى التنسيق مع مسئولي الرحلات بنادي الزهور لتنظيم رحلات سياحية داخلية إلى محافظة الفيوم، للتعريف بما تزخر به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية متميزة.

