محافظ الفيوم يتابع جولة الإعادة بانتخابات النواب من خلال الشبكة الموحدة

يتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال لجان التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرتين الأولى والرابعة، بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تسهيل عملية التصويت والحياد التام العاملين بالإدارة المحلية

وشدد محافظ الفيوم، على التعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها وتلافيها على الفور، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور الجهاز التنفيذي هو تقديم الدعم اللوجستي لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وفعالية، دون التأثير على إرادة الناخبين.

من لهم حق التصويت الدائرتين الأولى والرابعة

الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألفا و774 ناخبا وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على 135 مقرا انتخابيا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا تضم 89 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالانتخابات 657 ألفا و499 ناخبا وناخبة.

وتضم الدائرة الرابعة مركزي أبشواي ويوسف الصديق في 80 لجنة فرعية، موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 474 ألفا و275 ناخبا وناخبة، وتعمل المحافظة على تسهيل عملية التصويت في جميع اللجان.

