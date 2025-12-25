الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظ الفيوم: عام 2025 شهد عودة الحياة لبحيرة قارون

عودة الفلامنجو إلى
عودة الفلامنجو إلى بحيرة قارون، فيتو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  إن عام 2025 شهد عودة الإنتاج لبحيرة قارون من أسماك الجمبري والموسى، وهو ثمرة للعديد من التداخلات والجهود الدؤوبة  لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، بالتعاون مع  جهاز حماية وتنمية البحيرات، ووزارات الصحة، والبيئة، والري، والزراعة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجامعة الفيوم، وشركة إميسال للأملاح والمعادن، وغيرها من الجهات المعنية.

إنزال أسماك موسى والجمبري للبحيرة

وأضاف محافظ الفيوم، أن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بدأت قبل عدة سنوات، وتم تكثيف الجهود خلال السنوات الأخيرة من خلال شراكات مع الجهات المتخصصة، وتنفيذ خطط علمية مدروسة بدقة، موضحًا أنه تم إنزال أمهات الموسى ببحيرة قارون قبل ثلاثة أعوام من الآن، وبعد متابعة دقيقة للبحيرة كان القرار بإنزال زريعة الجمبري، خلال عام 2025

طبيعة بحيرة قارون تختلف

وأكد محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة، كونها مغلقة، لكن البحيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في خواصها المائية ونسبة الملوحة بها، وحاليًا تمر البحيرة بمرحلة تعافي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعًا للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي، ومنع مخالفات الصيد الجائر، لافتًا إلى أن هذه الجهود أدت إلى التحسن البيئي لبحيرة قارون وتنمية الثروة السمكية بها من خلال إنزال أمهات أسماك الموسى نهاية عام 2022 من بحيرة البردويل، وإنزال يرقات الجمبري خلال عامي 2024 و2025، وساهم هذا التحسن في رصد عودة الطيور المائية خاصة الفلامنجو بأعداد كبيرة إلى مياه بحيرة قارون.

 تحسين جودة مياه البحيرة في 2026 

وتابع محافظ الفيوم، أن محطات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها حاليًا لتخدم القرى القريبة من بحيرة قارون، سوف تؤدي إلى تحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة،  و المحطات تشمل 8 محطات ضمن القرض الأوروبي، و6 محطات تخدم القرى المبللة، إضافة إلى 10 محطات ضمن المبادرة  "حياة كريمة"، وسيدخل عددًا كبيرًا من هذه المحطات حيز الخدمة خلال العام  المقبل 2026، ما يسهم في معالجة المياه التي تصب في البحيرة بنسبة 90%، فيما ستدخل باقي المشروعات حيز الخدمة تباعًا حتى نهاية عام 2030، لتصبح جميع المياه التي تصب ببحيرة قارون معالجة بنسبة 100%.

نقطة تحول في مسار استعادة التوازن البيئي، عودة طيور الفلامنجو إلى بحيرة قارون (صور)

البيئة: خطوات تنفيذية لاستعادة توازن بحيرة قارون وتحويلها إلى مورد اقتصادي

 

