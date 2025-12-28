الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع انتخابات مجلس النواب من خلال الشبكة الموحدة

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال  لجان التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرتين الأولى والرابعة، بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تسهيل عملية التصويت للمواطنين بحياد تام

وتواصل محافظ الفيوم من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع رؤساء المدن ومندوبي مركز السيطرة، وتأكد من فتح وانتظام جميع اللجان الانتخابية بنطاق الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، والدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، واطمأن المحافظ، على تيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

التصويت واحب وطني على كل مواطن له حق التصويت

وقال محافظ الفيوم: إن المشاركة في عملية التصويت، وخروج المواطن إلى لجان الانتخابات لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان واجب وطني على كل مواطن له حق الإدلاء بصوته، وليس لديه أي موانع قانونية، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الجاهزية التامة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها وتلافيها على الفور، مؤكدًا حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

غرفة عمليات المؤتمر: انتظام العمل داخل اللجان الفرعية بإعادة انتخابات النواب 2025

غرفة عمليات سوهاج: انتظام عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب دون معوقات

يذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألف و774 ناخبا وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على عدد 135 مقرا انتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الدائرة الأولى الشبكة الموحدة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 ديوان عام المحافظة غرفة العمليات الرئيسية

مواد متعلقة

الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض

ترامب: تسمية أعضاء مجلس السلام في غزة العام المقبل

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads