محافظ الفيوم يتابع انتخابات مجلس النواب من خلال الشبكة الموحدة

18 حجم الخط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال لجان التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرتين الأولى والرابعة، بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تسهيل عملية التصويت للمواطنين بحياد تام

وتواصل محافظ الفيوم من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع رؤساء المدن ومندوبي مركز السيطرة، وتأكد من فتح وانتظام جميع اللجان الانتخابية بنطاق الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، والدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، واطمأن المحافظ، على تيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

التصويت واحب وطني على كل مواطن له حق التصويت

وقال محافظ الفيوم: إن المشاركة في عملية التصويت، وخروج المواطن إلى لجان الانتخابات لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان واجب وطني على كل مواطن له حق الإدلاء بصوته، وليس لديه أي موانع قانونية، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الجاهزية التامة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها وتلافيها على الفور، مؤكدًا حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025، يبلغ مليون و131 ألف و774 ناخبا وناخبة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على عدد 135 مقرا انتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.