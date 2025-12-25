الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني

 اعتمد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم الفني بنوعياته ( تجاري – فندقي ـ زراعي – صناعي – مزدوج )، وتبدأ امتحانات المواد النظرية اعتبارا من يوم 3 يناير المقبل وتنتهي تباعا بحسب نوعية التعليم والبرنامج التعليمي " تجاري 3 سنوات – تجاري 5 سنوات – جدران – مزدوج" و" زراعي – زراعي مهني – زراعي مزدوج -  زراعي جدارات "، و"صناعي 3 سنوات، صناعي 5 سنوات – صناعي مهني – صناعي مزدوج ـ صناعي جدارات".

وتبدأ امتحانات المواد العملية اعتبارا من يوم السبت 27 ديسمبر بحسب عدد الطلاب والورش والمعامل بما مدرسة، ويتم امتحان المواد العملية علي مجموعات يومية مرتبة بحسب أرقام الجلوس.

لقاء رؤساء كنترولات المدارس الإعدادية والثانوية

التقى الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رؤساء كنترولات المدارس الإعدادية والثانوية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2025 / 2026، وتناول خلال اللقاء  القرارات واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات النقل  الوزارة على ضرورة بذل مزيدًا من الجهد لتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري أثناء فترة الامتحانات.

تعليمات سير الامتحانات وأعمال الكنترول

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم استعراض تعليمات إدارة امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ومنها الانتهاء الفوري من رصد جميع التقييمات وسجلات الرصد بدقة تامة، واعتماد جميع التقييمات وكشوف رصد الدرجات من معلم المادة والمعلم الاول والسيد مدير المدرسة، مراعاة الانضباط والدقة في جميع إجراءات الكنترول،  توقيع إقرارات الموانع لجميع أعضاء الكنترول وخروج أصحاب الموانع من التشكيل، رصد الدرجات يدويًا في الشيت الورقي، مع متابعة ومراجعة كشوف الدرجات من معلمي المواد وملفات الإنجاز أثناء رصد الدرجات،  تشكيل لجنة خاصة من الكنترول لمراجعة رصد الدرجات  للامتحان التحرير ودرجات التقييمات بدقة، منع الكشط أو الشطب أو التعديل في درجات التقييمات منعًا باتًا، مراجعة نسبة 10% من أوراق الإجابة من قبل موجه المادة المختص قبل رصد الدرجات،  مراجعة واعتماد نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح من خلال لجنة من معلمي المادة، التحقق من دقة وشفافية عملية التصحيح في الكنترولات، ومراجعة نتائج التصحيح.

ضوابط أعمال التصحيح

كما تم استعراض ضوابط أعمال التصحيح، ومنها منع التصحيح داخل المدرسة بعد الساعة 7 مساءً،  توقيع المعلم ثلاثيًا على ورقة الإجابة، رصد الدرجات باللغة العربية فقط

 

