الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في ورشة عمل مشتركة مع دولة ليبيا، بحضور وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة الصحة الليبية، ومنظمة اليونيسف، والوكالة الألمانية للتنمية.

تطوير خدمات صحية صديقة للبيئة وشاملة للاجئين

ركزت الورشة على محاور رئيسية، منها تحول الرعاية الصحية الأولية، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، وتعزيز العدالة الصحية، والتوسع في الحلول الرقمية وتطبيقات الصحة المحمولة، إلى جانب تطوير خدمات صحية صديقة للبيئة وشاملة للاجئين.

أكدت نائب الوزير أن الورشة ثمرة تنسيق مستمر مع الجانب الليبي، في مواجهة تحديات مشتركة، أبرزها ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، مما يتيح تبادل الخبرات بين البلدين.

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي التجربة المصرية في تطوير الرعاية الصحية الأولية، من خلال تحول شامل في نحو 5400 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، وإعداد دليل تشغيلي موحد يُحول إلى تطبيق إلكتروني لدعم الجودة والاعتماد.

أشارت إلى اعتماد استراتيجية «مشاركة المهام» لمواجهة عجز الأطباء، وإطلاق مبادرة «ضيوفنا» لتقديم المشورة الأسرية للاجئين، مؤكدة أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» أحدثت نقلة نوعية في تعزيز الولادة الطبيعية والمباعدة بين الحملين، مع تحسن ملحوظ في وعي السيدات.

أكدت تدشين منصة رقمية لتحليل بيانات الخدمات الصحية، تدعم اتخاذ القرارات بناءً على مؤشرات دقيقة، وتسهم في استدامة التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية الأولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.