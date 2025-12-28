إصابة 17 شخصا في حادث مروري على طريق الفيوم ـ القاهرة

18 حجم الخط

أصيب 17 شخصا من محافظة الفيوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أفقده السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 17 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وبعد توقف جزئي للحركة المرور، تمكنت إدارة مرور الفيوم من إعادة انتظام السير على جانبي الطريق.

قرارات النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

نصائح من الإدارة العامة للمرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار منها السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة، لأن سطح الطريق يكون زلقًا، تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وشددت الإدارة العامة للمرور علي مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

