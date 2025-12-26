انتشال جثث 3 شبان انهار عليهم منزل أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت فرق الإنقاذ بقوات الدفاع المدني بمحافظة الفيوم، من انتشال جثث 3 شباب من تحت أنقاض منزل منهار بمركز يوسف الصديق، بسبب التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

انهيار منزل بسبب التنقيب غير المشروع عن الاثار

كان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار منزل أثناء داخل حفر حفرة علي عمق 35 مترًا، بهدف بالتنقيب عن الآثار في القرية الثامنة، التابعة امركز يوسف الصديق، وفور إبلاغ الأجهزة الأمنية انتقل قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من انتشال جثث الضحايا، وتبين أنهم " جمعه.ع.ف "29 عاما، و" عبد السلام. م " 31 عاما مقيمين بقرية أباظة بدائرة المركز، وشخص آخر من محافظة أسيوط وجار تحديد هويته، وتم التحفظ علي أدوات الحفر، وفرض كردون أمني حول المنزل المنهار.

قرار النيابة العامة حيال الواقعة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة يوسف الصديق، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

يذكر أن قانون حماية الآثار المصري رقم 117 الصادر سنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 20 الصادر سنة 2020 قد عاقب كل من نقل عن الآثار بشكل غير شرعي بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 1000000 جنيه.

