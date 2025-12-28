مدرب الزمالك: أحمد حمدي خارج حساباتي.. ولاعب الكرة يبحث عن المال

18 حجم الخط

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباريات بطولة كأس مصر تكون صعبة، وخاصة عندما تواجه فريقًا من دوري القسم الثاني، لأن المنافس لا يعاني من ضغوط، وبلدية المحلة من الأندية التي أحبها وأدين له بفضل كبير.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الكثيرون بإمكانهم تقييم المستوى الفني، ولكن الظروف صعبة جدًا في الفريق، ودخلنا بطولة كأس عاصمة مصر بدون خط دفاع بالكامل قبل أن يعود الونش، وتم توظيف أحمد عبد الرحيم «إيشو» في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف: "الجمهور لا يكون راضيًا عن الأداء، ولكن الظروف صعبة جدًا ونعمل من أجل إرضاء جماهير الزمالك، والأزمة المالية التي يمر بها النادي تؤثر على الفريق، ولا أتحدث عن أعذار، وأتمنى حل كافة الأمور".

وتابع أحمد عبد الرؤوف: "وضع فرق الناشئين في الجداول يؤكد أنه لا يوجد أحد يستطيع اللعب في مركز الجبهة اليسرى سوى أحمد عبد الرحيم «إيشو»".

وقال المدير الفني: "أحمد شريف من أفضل اللاعبين في المباراة السابقة ومباراة اليوم، وظهر بصورة جيدة".



وأضاف عبد الرؤوف: "لا أعلم سبب إصابات محمود جهاد المتكررة، ولكني لا أعلم الأمور الطبية، ونحاول مساعدة اللاعب خاصة وأنه لا يوجد بديل له في مركزه حاليًا".

وتابع: "قبل مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لم تكن هناك مشكلة دفاعية في الزمالك، ولكن الوضع تغير في المباريات الأخيرة بسبب غياب العناصر الأساسية، وفيما يخص أحمد حمدي فمن الصعب أن يشارك الفترة المقبلة مع الفريق".

الزمالك يفوز علي بلدية المحلة

في الوقت الذي ودع فيه النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر علي يد المصرية للاتصالات، نجح نادي الزمالك في أن ينجو من فخ بلدية المحلة بعد التغلب على الفريق المحلاوي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الفوز للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وبتلك النتيجة تأهل نادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من كأس مصر.

مباراة الزمالك وبلدية المحلة

وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال ال40 دقيقة من الشوط الأول من المباراة دون فاعلية على مرمى أي منهما مع استحواذ من لاعبي الزمالك.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لـ محمود علاء لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 4.

وجاءت ركلة حرة لصالح بلدية المحلة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى ركنية نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية قابلها الشامي بتسديدة ارتطمت بالدفاع وذهبت خارج منطقة الجزاء إلى محمود علاء الذي سددها انتهت بين أحضان حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

وحاول لاعبو الزمالك السيطرة على مجريات المباراة لإحراز هدف التقدم وجاءت ركلة حرة لصالح الزمالك من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة أحمد عبدالرحيم.

ثم حصل مؤمن إبراهيم لاعب البلدية على البطاقة الصفراء.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 40 لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب لعدم وجود تقنية الفار بدور لـ32 في كأس مصر.

وجاء الهدف الأول لفريق الزمالك من تمريرة خلف المدافعين من أحمد شريف انفرد بها ناصر منسي ومن ثم راوغ حارس المرمى وسددها سكنت المرمى.

وأضاع بلدية المحلة هدفا مؤكدا في الدقيقة 56 أهدرها لاعبه صديق محمد بعد عرضية رائعة من زياد طارق من الجهة اليسرى ذهبت إلى الأول كان مقابل للمرمي الفارغ وسددها مرت بجانب القائم الأيسر.

وتألق عواد في إنقاذ هدف التعادل للبلدية في الدقيقة 59.

وأهدر أنس وائل هدف مؤكد لنادي الزمالك في الدقيقة 80، لكن أنقذها حارس مرمى البلدية ببراعة.

