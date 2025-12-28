كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر

18 حجم الخط

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد السكندري، في نهائي بطولة كأس السوبر للموسم الحالي 2025/ 2026.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر، اليوم الأحد، الموافق 28 ديسمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر على صالة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة، وتذاع مباشرة على شاشة قناة أون سبورت.

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للرجال لموسم 2025–2026.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

19/15

44/38

60/53

75/69

دوري السوبر لكرة السلة

تُقام منافسات الدور الترتيبي من دوري السوبر لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الفريق الخاسر نقطة واحدة، وذلك من أجل تحديد الترتيب العام من المركز الأول وحتى الثامن، وترتيب مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في هذا الدور ثمانية فرق هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

تُعد بطولة دوري السوبر لكرة السلة الحدث الأبرز على الساحة المحلية خلال الموسم الرياضي، إذ يحجز بطل المسابقة بطاقة التأهل إلى الدوري الأفريقي، الذي يُمثل بدوره محطة رئيسية في طريق الوصول إلى كأس العالم للأندية.

