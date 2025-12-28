لراحة الهضم وتقليل الأعراض، ريجيم مناسب لمرضى القولون العصبي

18 حجم الخط

مرض القولون العصبي (IBS) من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، خاصة بين النساء، حيث يرتبط بنمط الحياة، التوتر النفسي، والعادات الغذائية غير المنتظمة.

وتتنوع أعراض القولون العصبي ما بين الانتفاخ، الغازات، آلام البطن، الإسهال أو الإمساك، وأحيانًا الاثنين معًا. وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي للقولون العصبي، فإن اتباع ريجيم غذائي مناسب يُعد من أهم وأقوى الوسائل للسيطرة على الأعراض وتحسين جودة الحياة.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن اتباع ريجيم مناسب لمرضى القولون العصبي لا يعني الحرمان، بل يعتمد على الوعي الغذائي، اختيار الأطعمة الصحيحة، وطريقة الطهي المناسبة.

أضافت الدكتورة مها، أنه مع الالتزام بنظام غذائي متوازن وتخفيف التوتر، يمكن التعايش مع القولون العصبي والحد من نوباته بشكل كبير، مما يمنح المريض شعورًا بالراحة والاستقرار في حياته اليومية.

أولًا: مبادئ أساسية في ريجيم القولون العصبي

أشارت الدكتورة مها، إلى أن قبل الحديث عن الأطعمة المسموحة والممنوعة، هناك قواعد ذهبية يجب الالتزام بها:

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبات كبيرة تضغط على القولون.

الأكل ببطء ومضغ الطعام جيدًا لتقليل دخول الهواء.

شرب الماء بانتظام بعيدًا عن الوجبات الثقيلة.

تقليل التوتر والضغط العصبي لأن الحالة النفسية تؤثر مباشرة على القولون.

تجربة الأطعمة بشكل فردي، لأن القولون العصبي يختلف من شخص لآخر.



ثانيًا: أطعمة لمرضى القولون العصبي



1. النشويات سهلة الهضم

الأرز الأبيض

البطاطس المسلوقة أو المشوية

الشوفان

الخبز الأبيض أو الأسمر الخفيف (بكميات معتدلة)

هذه الأطعمة تمد الجسم بالطاقة دون تهييج القولون.

2. البروتينات الخفيفة

الدجاج المشوي أو المسلوق

السمك المشوي

البيض المسلوق

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون (باعتدال)

البروتين عنصر مهم، لكن طريقة الطهي تلعب دورًا أساسيًا في تقبله من القولون.

3. الخضروات المناسبة

الكوسة

الجزر

البطاطس

الفاصوليا الخضراء

السبانخ

يُفضل طهي الخضروات جيدًا لتقليل الألياف الخشنة التي قد تسبب الانتفاخ.

4. الفواكه قليلة التهييج

الموز

التفاح (مقشر أو مطبوخ)

الفراولة

الكيوي

يُفضل تناول الفاكهة بين الوجبات وليس بعد الأكل مباشرة.

5. منتجات الألبان المناسبة

الزبادي (اللبن الرائب) خاصة الذي يحتوي على البروبيوتيك

اللبن خالي اللاكتوز

البروبيوتيك يساعد في تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.



ثالثًا: أطعمة يُفضل تقليلها أو تجنبها



1. الأطعمة المسببة للغازات

الكرنب

القرنبيط

البروكلي

البقوليات مثل العدس والحمص (خاصة غير المنقوعة جيدًا)

2. المقليات والدهون الثقيلة

الأطعمة المقلية

الزبدة والسمن بكثرة

الوجبات السريعة

هذه الأطعمة تُبطئ الهضم وتزيد من تقلصات القولون.

3. السكريات والمحليات الصناعية

الحلويات الجاهزة

المشروبات الغازية

العلكة

تسبب تخمرًا في الأمعاء وزيادة الانتفاخ.

4. المنبهات

القهوة

الشاي الثقيل

الكافيين عمومًا

يمكن استبدالها بمشروبات عشبية مهدئة.



رابعًا: ريجيم منخفض الفودماب (Low FODMAP)

أثبتت الدراسات أن نظام الفودماب المنخفض يساعد عددًا كبيرًا من مرضى القولون العصبي. ويعتمد هذا النظام على تقليل أنواع معينة من الكربوهيدرات سريعة التخمر التي تسبب الانتفاخ والغازات.

من الأطعمة منخفضة الفودماب:

الأرز

الشوفان

البيض

السمك

الجزر

الكوسة

الموز

ويُفضل تطبيق هذا النظام تحت إشراف مختص تغذية لتجنب أي نقص غذائي.

مشروبات لعلاج القولون



خامسًا: مشروبات مفيدة لتهدئة القولون

النعناع

اليانسون

الشمر

الزنجبيل

الكراوية

تساعد هذه المشروبات على تقليل التقلصات والغازات، خاصة بعد الوجبات.



سادسًا: نموذج يوم غذائي لمرضى القولون العصبي

الإفطار:

كوب زبادي لايت

شوفان مطبوخ

موزة صغيرة

سناك:

حفنة مكسرات نيئة (إن كانت لا تسبب أعراضًا)

الغداء:

أرز أبيض

دجاج مشوي

كوسة مطبوخة

سناك:

تفاحة مطبوخة بالقرفة

العشاء:

بيض مسلوق

بطاطس مسلوقة

كوب شاي نعناع



أخيرًا: نصائح مهمة لنجاح الريجيم

لا يوجد ريجيم واحد يناسب الجميع.

تدوين الأطعمة التي تسبب أعراضًا يساعد على تجنبها.

ممارسة المشي أو الرياضة الخفيفة تحسن حركة الأمعاء.

النوم الجيد جزء أساسي من علاج القولون العصبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.