أسس وقواعد الريجيم الصحي والمتوازن خلال الامتحانات

أنظمة ريجيم صحية
 ريجيم مناسب لفترة الامتحانات، في فترة الامتحانات، لا يقتصر الضغط على المذاكرة فقط، بل يمتد ليشمل نمط الحياة بالكامل، وعلى رأسه التغذية. 
 

نظام غذائي صحى ومتوازن ينقص وزنك 7 كيلو فى الشهر

ريجيم بدون حرمان، نظام غذائي متوازن لإنقاص وزنك


كثير من الطلاب يلجأون إلى الأطعمة السريعة، والمشروبات المنبهة بكثرة، والسهر الطويل، ما ينعكس سلبًا على التركيز، والذاكرة، وحتى الوزن والحالة المزاجية
 

لذلك، يصبح اتباع ريجيم مناسب لفترة الامتحانات أمرًا ضروريًا، ليس بهدف إنقاص الوزن فقط، بل لدعم الدماغ، والحفاظ على الطاقة، وتقليل التوتر والإجهاد الذهني.

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الريجيم المناسب لفترة الامتحانات ليس نظامًا قاسيًا أو معقدًا، بل أسلوب حياة مؤقت يهدف لدعم العقل والجسم معًا.


أضافت أن الغذاء المتوازن يساعد الطالب على التركيز، ويحسن الذاكرة، ويقلل التوتر، ويجعل اجتياز فترة الامتحانات أكثر سهولة وهدوءًا، فالاهتمام بما نأكله في هذه المرحلة هو استثمار حقيقي في النجاح والتفوق.


لماذا يحتاج الطالب لريجيم خاص أثناء الامتحانات؟
 وأشارت الدكتورة مروة كمال، إلى أن العقل خلال فترة المذاكرة المكثفة يستهلك طاقة أكبر من المعتاد، ويحتاج إلى إمداد مستمر من الجلوكوز الصحي، والفيتامينات، والمعادن. 

وتابعت: النظام الغذائي غير المتوازن قد يؤدي إلى ضعف التركيز وسرعة النسيان، تقلبات المزاج والقلق، الصداع والإرهاق المستمر، وزيادة أو فقدان غير صحي للوزن، لهذا يعتمد الريجيم المناسب للامتحانات على التوازن وليس الحرمان.

 

أسس الريجيم الصحي في فترة الامتحانات
 

وتستعرض في السطور التالية، أسس وقواعد الريجيم الصحي خلال فترة الامتحانات.

 

الانتظام في الوجبات
تجاهل الوجبات، خاصة الإفطار، من أكثر الأخطاء شيوعًا. يفضل تناول 3 وجبات رئيسية و2 سناك خفيف للحفاظ على مستوى ثابت من الطاقة.


الاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة
مثل الشوفان، والعيش البلدي، والأرز البني، والبطاطس المسلوقة. هذه الأنواع تمنح طاقة طويلة المدى دون رفع مفاجئ في سكر الدم.


البروتين عنصر أساسي للتركيز
البيض، والزبادي، والفول، والعدس، والدجاج، والتونة تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الانتباه.


الدهون الصحية لدعم المخ
مثل زيت الزيتون، والمكسرات، وبذور الكتان، والسمسم، فهي مهمة لصحة الجهاز العصبي والذاكرة.

ريجيم المراهقين
ريجيم المراهقين


وجبة الإفطار المثالية أثناء الامتحانات

 

الإفطار هو مفتاح اليوم الدراسي الناجح، ويجب أن يحتوي على:
مصدر بروتين: بيضة أو زبادي
كربوهيدرات صحية: شوفان أو عيش بلدي
فاكهة: موز أو تفاح أو تمر.


مثال: طبق شوفان باللبن مع ملعقة عسل وثمار فاكهة، أو سندوتش جبنة قريش مع خضار وكوب لبن.


الغداء: وجبة متوازنة دون ثِقَل
يفضل أن تكون وجبة الغداء خفيفة وسهلة الهضم حتى لا تسبب الكسل:
بروتين مشوي أو مسلوق
خضار مطبوخة أو سلطة
كمية معتدلة من النشويات
مثل: صدر دجاج مشوي + أرز بني + سلطة خضراء.


العشاء: دعم الذاكرة دون إرهاق
العشاء يجب أن يكون خفيفًا، خاصة في أيام المذاكرة الليلية:
زبادي مع فاكهة
بيض مسلوق مع خضار
شوربة عدس أو خضار
تجنب الأكلات الدسمة والمقلية مساءً لأنها تؤثر على النوم.


سناكس صحية بين فترات المذاكرة
 

السناكس مهمة لمنع الجوع المفاجئ:
حفنة مكسرات
تمر مع كوب لبن
فاكهة طازجة
قطعة شوكولاتة داكنة باعتدال


المشروبات المسموحة والممنوعة
المسموحة:
الماء بكميات كافية
الأعشاب المهدئة مثل النعناع والبابونج
اللبن الدافئ


الممنوعة أو المحدودة:
الإفراط في القهوة ومشروبات الطاقة
المشروبات الغازية
السكريات المصنعة

وجبات خفيفة للريجيم
وجبات خفيفة للريجيم


ريجيم بسيط ليوم امتحان


الإفطار: بيضة مسلوقة + عيش بلدي + خيار


سناك: موزة


الغداء: سمك أو دجاج مشوي + خضار


سناك: حفنة مكسرات


العشاء: زبادي مع عسل


نصائح مهمة لنجاح الريجيم أثناء الامتحانات
 

لا تذاكر وأنت جائع
تجنب الأكل أمام الكتب دون وعي
اشرب الماء باستمرار
نم عدد ساعات كافٍ
لا تلجأ للريجيم القاسي خلال الامتحانات

 

