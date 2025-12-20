للنساء بعد انقطاع الطمث، تعرفي على أسرار الريجيم الناجح

18 حجم الخط

ريجيم للنساء بعد انقطاع الطمث، في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث تمرّ المرأة بتغيّرات جسدية وهرمونية عميقة تؤثر بشكل مباشر على الوزن، وتوزيع الدهون، الشهية، وصحة العظام والقلب.

لذلك لم يعد الريجيم في هذه المرحلة مجرد وسيلة لإنقاص الوزن، بل أصبح نظام حياة متكامل يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، التوازن الهرموني، والوقاية من الأمراض المزمنة.

تؤكد الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن ريجيم النساء بعد انقطاع الطمث ليس حرمانًا ولا صراعًا مع الطعام، بل هو تصالح مع الجسد وفهم احتياجاته الجديدة، فالنظام الغذائي المتوازن، الغني بالبروتين، الألياف، والدهون الصحية، مع الحركة المنتظمة، هو المفتاح للحفاظ على وزن صحي، طاقة جيدة، ونفسية مستقرة في هذه المرحلة المهمة من حياة المرأة.



وفي هذا التقرير تقدم الدكتورة مها، ريجيمًا صحيًا مناسبًا للنساء بعد انقطاع الطمث، مع شرح احتياجات الجسم، الأطعمة الموصى بها، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وهي كالتالي:

أولًا: لماذا يختلف الريجيم بعد انقطاع الطمث؟

بعد انقطاع الطمث ينخفض هرمون الإستروجين بشكل ملحوظ، وهو الهرمون المسؤول عن:

تنظيم توزيع الدهون في الجسم

حماية العظام

دعم صحة القلب

تحسين حساسية الإنسولين

ومع انخفاضه:

يزداد تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن

يقل معدل الحرق (التمثيل الغذائي)

تزداد مقاومة الإنسولين

تضعف كثافة العظام

لذلك فإن اتباع نفس أنظمة الريجيم التقليدية قد يكون غير فعّال أو مُرهق في هذه المرحلة.

ثانيًا: أهداف الريجيم الصحي بعد انقطاع الطمث

الريجيم المناسب في هذه المرحلة يجب أن يحقق عدة أهداف، أهمها:

الحفاظ على وزن صحي دون حرمان

تقليل الدهون الحشوية حول البطن

دعم صحة العظام والوقاية من الهشاشة

الحفاظ على استقرار السكر في الدم

تحسين الطاقة والمزاج

ثالثًا: أسس ريجيم صحي للنساء بعد انقطاع الطمث

1. التركيز على البروتين

البروتين عنصر أساسي في هذه المرحلة لأنه:

يحافظ على الكتلة العضلية

يزيد الشعور بالشبع

يرفع معدل الحرق

مصادر بروتين صحية:

البيض

الأسماك الدهنية (السلمون، السردين)

الدجاج المشوي

البقوليات (عدس، حمص، فول)

الزبادي اليوناني

يفضّل توزيع البروتين على جميع الوجبات وليس وجبة واحدة فقط.

2. الكربوهيدرات الذكية بدلًا من المكررة

الكربوهيدرات ليست عدوًا، لكن الاختيار الخاطئ هو المشكلة.

المسموح:

الشوفان

الأرز البني

البطاطا الحلوة

خبز الحبوب الكاملة

الفواكه باعتدال

الممنوع أو المقلل:

السكر الأبيض

المخبوزات الجاهزة

الدقيق الأبيض

المشروبات المحلاة

هذه الخطوة تساعد على ضبط الإنسولين وتقليل دهون البطن.

3. الدهون الصحية ضرورة وليست رفاهية

الدهون الصحية تساهم في:

توازن الهرمونات

تحسين صحة القلب

تقليل الالتهابات

أفضل الدهون:

زيت الزيتون

الأفوكادو

المكسرات

بذور الكتان والشيا

لكن بكميات معتدلة.

4. دعم صحة العظام بالكالسيوم وفيتامين D

بعد انقطاع الطمث تصبح المرأة أكثر عرضة لهشاشة العظام.

أطعمة داعمة للعظام:

الحليب ومنتجاته قليلة الدسم

السردين

السمسم

البروكلي

اللوز

مع التعرض للشمس يوميًا أو تناول فيتامين D حسب إرشادات الطبيب.

ريجيم بعد انقطاع الطمث

رابعًا: نموذج يوم غذائي متوازن

الإفطار:

بيضة مسلوقة + شريحة خبز حبوب كاملة

خضار طازجة

كوب شاي أخضر أو قهوة بدون سكر

سناك:

حفنة مكسرات أو ثمرة فاكهة

الغداء:

سمك مشوي أو صدر دجاج

طبق خضار مطبوخة

نصف كوب أرز بني أو بطاطا مسلوقة

سناك:

زبادي يوناني أو حفنة تمر

العشاء:

شوربة عدس أو سلطة بروتين

قطعة جبن قريش أو بيضة

خامسًا: أخطاء شائعة يجب تجنبها

الامتناع التام عن الطعام

يؤدي إلى بطء الحرق وزيادة الوزن لاحقًا.

الاعتماد على الدايت القاسي

يؤثر سلبًا على الهرمونات والمزاج.

إهمال شرب الماء

الجفاف يزيد الشعور بالجوع ويبطئ الحرق.

إهمال الرياضة

حتى المشي اليومي مهم جدًا للحفاظ على الوزن والعظام.

سادسًا: دور الرياضة مع الريجيم

الرياضة عنصر مكمل لا غنى عنه، خاصة:

تمارين المقاومة (مرتين أسبوعيًا)

المشي السريع

اليوجا لتحسين التوازن والمرونة

الرياضة تساعد على شد الجسم، تحسين المزاج، وتقليل أعراض سن اليأس.

الاهتمام بالغذاء بعد انقطاع الطمث هو استثمار حقيقي في الصحة، الراحة، وجودة الحياة.

